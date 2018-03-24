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    Заболотный: «После игры с Бразилией Черчесов многое нам дал понять»

    Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал об общении с главным тренером команды Станиславом Черчесовым после товарищеского матча против сборной Бразилии (0:3).

    «Конечно, Черчесов после матча полностью на нас не сорвался, но многое дал понять – была не наша игра и надо исправляться уже в следующем матче. Ничего другого нам и не остаeтся», – сказал игрок.

    27 марта россияне сыграют с французами.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2018 11:23
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +46

      Trezige1208 24 марта 2018, 20:07

      Подготовили хрен знает что и предлогают болеть за это линчно я отличаю потриотизм от идиотизма

      0
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 24 марта 2018, 20:01

      То есть были и ВАШИ игры?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Trezige1208 24 марта 2018, 19:57

      За эту сборную болеть не буду чтоб болеть надо гордтиться ,этим говн..М гордиться не собираюсь

      0
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      Рейтинг: +46

      Trezige1208 24 марта 2018, 19:54

      Лишнее доказательство все делается через жо....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Trezige1208 24 марта 2018, 19:52

      За 8 лет фигня а не сборная

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 19:34

      ага а в следующий раз опять все по новой))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 марта 2018, 17:25

      Черчесов всем уже дал понять, что тренер он никудышний. Нашу сборную должен возглавлять тренер уравновешенный и с интеллектом

      2
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      Рейтинг: +288

      Cнег 24 марта 2018, 17:24

      Это Антон - свежий член сборной - так не него слова тренера подействовали. А многие плевались в раздевалке ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 24 марта 2018, 15:35

      Орать на игроков, значить осознавать собственное бессилие.

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 24 марта 2018, 15:24

      Что можно исправлять? Исправлять надо в детском возрасте, а тут уже бесполезно.
      Привыкли во внутреннем первенстве ходить пешком, прилагать неимоверные усилия для обработки мяча и катать круглого назад-поперёк, техники-то нет, есть только ничем не обоснованные амбиции и тяга к баблу.
      Это самая слабая сборная за всю историю отечественного футбола.
      Докатились...

      -2
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