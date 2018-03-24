Заболотный: «После игры с Бразилией Черчесов многое нам дал понять»

Подготовили хрен знает что и предлогают болеть за это линчно я отличаю потриотизм от идиотизма
Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал об общении с главным тренером команды Станиславом Черчесовым после товарищеского матча против сборной Бразилии (0:3).
«Конечно, Черчесов после матча полностью на нас не сорвался, но многое дал понять – была не наша игра и надо исправляться уже в следующем матче. Ничего другого нам и не остаeтся», – сказал игрок.
27 марта россияне сыграют с французами.
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