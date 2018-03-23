Черчесов: «Согласитесь, что у бразильцев сложно отбирать мяч»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат товарищеского матча против сборной Бразилии (0:3).

«Моменты отдельные, игроки отдельные понравилось. Целостности не было. Но например мне понравилось, что через не могу бегали. Согласитесь, у этих ребят сложно отбирать мяч. Эта игра была похожа на матч с Аргентиной», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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