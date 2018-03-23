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    Черчесов: «Согласитесь, что у бразильцев сложно отбирать мяч»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат товарищеского матча против сборной Бразилии (0:3).

    «Моменты отдельные, игроки отдельные понравилось. Целостности не было. Но например мне понравилось, что через не могу бегали. Согласитесь, у этих ребят сложно отбирать мяч. Эта игра была похожа на матч с Аргентиной», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2018 23:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 марта 2018, 04:28

      "Через не могу бегали". Чему может научить такой тренер? Он же из игроков физкультурников делает. И, как обычно, ему почти всё нравится.

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 марта 2018, 02:40

      А ты как думал ? Мяч отобрать это не усами шевельнуть, тут мастерство надобно...

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 24 марта 2018, 01:20

      Странный он какой то , сразу и не скажешь что тренер сборной

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 24 марта 2018, 00:30

      Согласись, что ЭТО без гнева, плевков, матерков, слез смотреть невозможно..
      Как говорил известный всем человек - "Такой футбол нам не нужен!!"

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