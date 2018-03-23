Черчесов: «Согласитесь, что у бразильцев сложно отбирать мяч»

"Через не могу бегали". Чему может научить такой тренер? Он же из игроков физкультурников делает. И, как обычно, ему почти всё нравится.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат товарищеского матча против сборной Бразилии (0:3).
«Моменты отдельные, игроки отдельные понравилось. Целостности не было. Но например мне понравилось, что через не могу бегали. Согласитесь, у этих ребят сложно отбирать мяч. Эта игра была похожа на матч с Аргентиной», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.
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