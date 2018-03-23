Ковачич готов вернуться в «Интер»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич раздумывает над возвращением в «Интер», из которого он перешел в мадридский клуб летом 2015 года.

Хорват потерял терпение из-за отсутствия постоянной игровой и готов покинуть сливочных. Футболист получил предложение от «нерадзурри» и склоняется к тому, чтобы принять его.

Миланцы также заверили хавбека, что нападающий Мауро Икарди не будет продан, несмотря на интерес «Реала». Теперь Ковачич готов вернуться, поскольку убежден в амбициях «Интера».