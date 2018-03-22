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    Скауты «Барселоны» просмотрит 18-летнего защитника «Аякса»

    Защитник «Аякса» Матейс де Лигт продолжает интересовать скаутский отдел «Барселоны». 18-летний футболист примет участие в предстоящих товарищеских матчах сборной Голландии против Англии и Португалии.

    Представители «Барселоны» отправятся на эти игры, чтобы посмотреть и оценить действия футболиста. В каталонском клубе рассматривают де Лигта в качестве перспективной замены Томасу Вермалену или Йерри Мине. Оба футболиста рискуют покинуть «Барселону» по окончании текущего сезона.

    Стоит отметить, что трансферная стоимость де Лигта оценивается в 16 миллионов евро.

    Источник: Mundodeportivo

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    22.03.2018 07:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 марта 2018, 08:31

      Мина не подошёл, всё??
      А сколько авансов было...

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