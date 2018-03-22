Скауты «Барселоны» просмотрит 18-летнего защитника «Аякса»

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт продолжает интересовать скаутский отдел «Барселоны». 18-летний футболист примет участие в предстоящих товарищеских матчах сборной Голландии против Англии и Португалии.

Представители «Барселоны» отправятся на эти игры, чтобы посмотреть и оценить действия футболиста. В каталонском клубе рассматривают де Лигта в качестве перспективной замены Томасу Вермалену или Йерри Мине. Оба футболиста рискуют покинуть «Барселону» по окончании текущего сезона.

Стоит отметить, что трансферная стоимость де Лигта оценивается в 16 миллионов евро.