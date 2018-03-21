Tuttosport: Калинич покинет «Милан» летом

Нападающий «Милана» Никола Калинич рискует летом покинуть итальянский клуб, сообщает Tuttosport. Хорват не оправдал надежд руководства клуба в текущем сезоне.

Этому способствует удачная игра воспитанника клуба Патрика Кутроне, с которым в ближайшее время будет подписан обновленный контракт, а также постепенная адаптация в стане «россонери» португальца Андре Силвы.

Наиболее вероятным выглядит вариант, согласно которому Калинич будет востребован на рынках Германии или Китая.

Напомним, 22 августа 2017 года Калинич перешел в «Милан» на правах аренды с обязательством выкупа летом 2018 года. Аренда из «Фиорентины» обошлась клубу в пять миллионов евро, а выкуп — в 20 миллионов. Контракт с игроком был подписан до 30 июня 2021 года.