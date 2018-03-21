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    Tuttosport: Калинич покинет «Милан» летом

    Нападающий «Милана» Никола Калинич рискует летом покинуть итальянский клуб, сообщает Tuttosport. Хорват не оправдал надежд руководства клуба в текущем сезоне.

    Этому способствует удачная игра воспитанника клуба Патрика Кутроне, с которым в ближайшее время будет подписан обновленный контракт, а также постепенная адаптация в стане «россонери» португальца Андре Силвы.

    Наиболее вероятным выглядит вариант, согласно которому Калинич будет востребован на рынках Германии или Китая.

    Напомним, 22 августа 2017 года Калинич перешел в «Милан» на правах аренды с обязательством выкупа летом 2018 года. Аренда из «Фиорентины» обошлась клубу в пять миллионов евро, а выкуп — в 20 миллионов. Контракт с игроком был подписан до 30 июня 2021 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 10:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      milanium 22 марта 2018, 08:40

      ещё когда покупали его, думал, наверное это самый бесполезный трансфер (((

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