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    Слуцкий провел встречу со студентами МГУ

    Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий провел встречу со студентами Московского государственного университета. В частности, молодые люди в разговоре со специалистом подняли проблемы детско-юношеского футбола.

    «Очень приятно видеть такое большое количество молодых, приятных людей и оказаться в стенах Московского государственного университета. Вы являетесь теми людьми, которые двигают нашу страну вперeд, делают еe лучше.

    Готов поделиться своим опытом, ответить на интересующие вас вопросы. С этой целью я здесь и нахожусь», – сказал в приветственном слове Слуцкий, чьи слова приводит Информационный центр правительства Москвы.

    Напомним, что ранее Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 00:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3795

      serppion 21 марта 2018, 12:37

      Была бы польза, если в МГУ открывалась кафедра футбола. Хотя, Слуцкий - мужик юморной.

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 21 марта 2018, 08:27

      Это был единственный раз, когда Слуцкий посещал высшее учебное заведение.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 марта 2018, 07:44

      Не сам он пришёл.Кто-то же организовал! Теперь,после познавательной лекции,студенты начнут исправлять положение в детском футболе.

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 21 марта 2018, 05:58

      Не советовал студентам , что если препод не доцент , то сразу можно бить , тем более если российский?Или может высказал мысль , что в России ничему научиться нельзя , только в США или Англии??

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 21 марта 2018, 01:38

      дожился...

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 21 марта 2018, 00:29

      Ну ты, мля, знаменитость англицкая.

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