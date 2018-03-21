Слуцкий провел встречу со студентами МГУ

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий провел встречу со студентами Московского государственного университета. В частности, молодые люди в разговоре со специалистом подняли проблемы детско-юношеского футбола.

«Очень приятно видеть такое большое количество молодых, приятных людей и оказаться в стенах Московского государственного университета. Вы являетесь теми людьми, которые двигают нашу страну вперeд, делают еe лучше.

Готов поделиться своим опытом, ответить на интересующие вас вопросы. С этой целью я здесь и нахожусь», – сказал в приветственном слове Слуцкий, чьи слова приводит Информационный центр правительства Москвы.

Напомним, что ранее Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом».