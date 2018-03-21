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Слуцкий провел встречу со студентами МГУ

21 марта 2018, 00:13
6

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий провел встречу со студентами Московского государственного университета. В частности, молодые люди в разговоре со специалистом подняли проблемы детско-юношеского футбола.

«Очень приятно видеть такое большое количество молодых, приятных людей и оказаться в стенах Московского государственного университета. Вы являетесь теми людьми, которые двигают нашу страну вперeд, делают еe лучше.

Готов поделиться своим опытом, ответить на интересующие вас вопросы. С этой целью я здесь и нахожусь», – сказал в приветственном слове Слуцкий, чьи слова приводит Информационный центр правительства Москвы.

Напомним, что ранее Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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paracetamol
1521581360
Ну ты, мля, знаменитость англицкая.
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TY13R
1521585480
дожился...
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нейтральныйкакникто
1521601132
Не советовал студентам , что если препод не доцент , то сразу можно бить , тем более если российский?Или может высказал мысль , что в России ничему научиться нельзя , только в США или Англии??
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yorgenbarenz
1521607458
Не сам он пришёл.Кто-то же организовал! Теперь,после познавательной лекции,студенты начнут исправлять положение в детском футболе.
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Dimon 007
1521610022
Это был единственный раз, когда Слуцкий посещал высшее учебное заведение.
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serppion
1521625026
Была бы польза, если в МГУ открывалась кафедра футбола. Хотя, Слуцкий - мужик юморной.
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