Самедов: «Кто из «Спартака» может заиграть в Европе? Зобнин»

если и дальше продолжит прогрессировать то конечно все может получиться, желаю Роману не упустить свой шанс когда он у него появиться и добиться возможного максимума!
Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов считает, что у его партнера Романа Зобнина есть перспективы проявить себя в европейском чемпионате.
«У кого из спартаковцев есть шанс заиграть в Европе? У Ромки Зобнина есть – выделю его», – заявил хавбек в прямом эфире в группе сборной России в социальной сети «Одноклассники»..
Трансферная стоимость Зобнина – 6 миллионов евро.