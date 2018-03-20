Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самедов: «Кто из «Спартака» может заиграть в Европе? Зобнин»

    Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов считает, что у его партнера Романа Зобнина есть перспективы проявить себя в европейском чемпионате.

    «У кого из спартаковцев есть шанс заиграть в Европе? У Ромки Зобнина есть – выделю его», – заявил хавбек в прямом эфире в группе сборной России в социальной сети «Одноклассники»..

    Трансферная стоимость Зобнина – 6 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2018 19:05
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 09:49

      если и дальше продолжит прогрессировать то конечно все может получиться, желаю Роману не упустить свой шанс когда он у него появиться и добиться возможного максимума!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 22:31

      Зобнин сейчас подходит к своему прежнему уровню.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 20 марта 2018, 21:07

      Каррера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 марта 2018, 19:59

      Однозначно! Ромка потянет.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11