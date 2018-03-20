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    Травма Кьеллини оказалась не столь серьезна. Защитник может принять участие в первом матче с «Реалом»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сегодня прошел медицинский осмотр, чтобы выяснить степень его травмы, полученной в матче Серии А со СПАЛом (0:0).

    У футболиста было диагностировано повреждение сгибательных мышц правого бедра, из-за чего будет вынужден пропустить ближайшие товарищеские матчи сборной Италии 23 и 27 марта.

    Проведенные тесты показали, что травма Кьеллини хоть и не серьезна, но потребует ежедневного мониторинга. Игрок начал проходить физиотерапию и его состояние будет повторно оценено на следующей неделе.

    Таким образом Кьеллини, скорее всего, сможет помочь «старой синьоре» в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится во вторник, 3 апреля.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    20.03.2018 16:32
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