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Селихов заявил, что голосовал за царя

18 марта 2018, 16:53
27

Вратарь «Спартака» и сборной России Александр Селихов поделился мнением о выборах президента РФ.

«Я сегодня голосовал за царя. Думаю, меня все поняли. Это первые мои выборы. Это, наверное, долг каждого гражданина РФ.

Настроение в команде рабочее, хорошее. Я занимался с полевыми игроками, потому что вчера у нас был матч. Так что тренировка восстановительная. Поле здесь плохое очень, но ничего – не привыкать

Почему тренировался без шапки? Потому что отмораживать нечего», – сказал Селихов.

Напомним, что полузащитник «Вилярреала» Денис Черышев присоединится к команде в понедельник.

Источник: Sport24
Россия Россия Спартак Селихов Александр
Комментарии (27)
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DOCTOR PENALTY
1521382044
Шутки у тебя, Саня, мягко сказать, не очень... Не вздумай играть так же.
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shinnik
1521382395
А шутки..великолепные.. ироничные..достойные. Селихов.++++.Спартаку тоже.+
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Eddyson
1521382397
За царя... Крепостное право отменили в 1861 году на бумаге, но из многих соотечественников оно до сих пор не выветрилось. Потому продают и покупают у нас футболеров аки крепостных, видимо.
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kykyi
1521383212
Вывод-те кому отмораживать нечего, голосуют " за царя"!
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multiscan
1521383525
Судя по тому, что голосовал за царя, то отмораживать точно нечего!
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САДЫЧОК
1521385204
лучше лови мячи-холоп!
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cska-62
1521385421
Эх, Саша, Саша... Хотел пошутить, а вышло, что голосовал за Путина, потому что - мозгов нет! ("Отмораживать нечего"). Не переживай! Они такие тупые, что не поймут... И "бомбардир" не читают. Разве что Гончаренко мои тексты читает. Но Виктор Михайлович - не стукач, а очень приличный человек.
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фантоци
1521385525
Из за таких голосующих за царя мы и в жопе вместе с нашим футболом
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maygli
1521387716
Ему, что 18? Почему первый раз голосует? Или обязали всех футболистов, чтоб повысить явку на выборах? В чём юмор, Саша?
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Dominator777
1521391060
Неоднократно убеждаюсь в том, что футболистам ни в коем случае не надо высказываться на политические темы. Всем здоровья и удачи!
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