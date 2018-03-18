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    Селихов заявил, что голосовал за царя

    Вратарь «Спартака» и сборной России Александр Селихов поделился мнением о выборах президента РФ.

    «Я сегодня голосовал за царя. Думаю, меня все поняли. Это первые мои выборы. Это, наверное, долг каждого гражданина РФ.

    Настроение в команде рабочее, хорошее. Я занимался с полевыми игроками, потому что вчера у нас был матч. Так что тренировка восстановительная. Поле здесь плохое очень, но ничего – не привыкать

    Почему тренировался без шапки? Потому что отмораживать нечего», – сказал Селихов.

    Напомним, что полузащитник «Вилярреала» Денис Черышев присоединится к команде в понедельник.

    Источник: Sport24

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    18.03.2018 16:53
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +818

      diktatop 19 марта 2018, 00:30

      забыть о выборах, и желаю Александру сыграть матч в сборной но без травм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 18 марта 2018, 21:43

      Очередное доказательство, что спортсменам глубоко плевать чем и как живёт народ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 18 марта 2018, 21:01

      Только царь оказался голый.За ним ничего как после Мамая.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 18 марта 2018, 20:51

      Байкот 2018!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 18 марта 2018, 20:51

      Жесть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 марта 2018, 19:57

      Похоже ему действительно отмораживать нечего!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 18 марта 2018, 19:37

      Неоднократно убеждаюсь в том, что футболистам ни в коем случае не надо высказываться на политические темы. Всем здоровья и удачи!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 18 марта 2018, 19:15

      Я так понимаю, кроме немя и Селихова на форуме собрались интеллектуалы - наверное симпптизирующее Газпрому, Роснефти и РЖД и т.д.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 марта 2018, 18:47

      если бы все пришли на выборы то Царь бы не прошел а так половина людей просто уже на все наплевали и не верят ни во что и ни в кого ну не за Собчак же голосовать или Яблоко

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 марта 2018, 18:41

      Ему, что 18? Почему первый раз голосует?
      Или обязали всех футболистов, чтоб повысить явку на выборах?
      В чём юмор, Саша?

      3
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      Рейтинг: +178

      Sense1 > maygli 18 марта 2018, 19:05

      Ничего что у нас голосование за президента РФ не каждый год проходит?
      Тут как бы и думать много не надо...

      5
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