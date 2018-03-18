Селихов заявил, что голосовал за царя

Вратарь «Спартака» и сборной России Александр Селихов поделился мнением о выборах президента РФ.

«Я сегодня голосовал за царя. Думаю, меня все поняли. Это первые мои выборы. Это, наверное, долг каждого гражданина РФ.

Настроение в команде рабочее, хорошее. Я занимался с полевыми игроками, потому что вчера у нас был матч. Так что тренировка восстановительная. Поле здесь плохое очень, но ничего – не привыкать

Почему тренировался без шапки? Потому что отмораживать нечего», – сказал Селихов.

Напомним, что полузащитник «Вилярреала» Денис Черышев присоединится к команде в понедельник.