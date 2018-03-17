Безуглов: «Возвращение Березуцких в сборную России исключено. Они по три дня восстанавливаются после каждой игры»

Врач сборной России Эдуард Безуглов уверен, что ни о каком возвращении защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких в национальную команду не может быть и речи. По словам медика, организм 35-летних футболистов уже не выдерживает больших нагрузок.

Напомним, 7 марта Березуцкие официально объявили о завершении международной карьеры.

«Можно сколько угодно сейчас задаваться вопросом: а вдруг они сыграют? Но это, на мой взгляд, будет спекуляция. Не сыграют, это исключено. И прежде всего и Василий, и Алексей понимают это сами.

У Березуцких за всю их карьеру набралось очень много травм: пах, мышечная ткань, коленные и голеностопные суставы. Одно дело играть раз в неделю за клуб, и совсем другое пройти жесткую предсезонку и на высоком уровне провести несколько игр подряд с очень высоким риском травматизма. Знаю, что и Василий, и Алексей очень хотели бы играть в сборной, но вместе с тем оба понимают, что после каждой игры им приходится восстанавливаться по три дня», – сказал Безуглов.