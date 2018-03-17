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    Безуглов: «Возвращение Березуцких в сборную России исключено. Они по три дня восстанавливаются после каждой игры»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов уверен, что ни о каком возвращении защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких в национальную команду не может быть и речи. По словам медика, организм 35-летних футболистов уже не выдерживает больших нагрузок.

    Напомним, 7 марта Березуцкие официально объявили о завершении международной карьеры.

    «Можно сколько угодно сейчас задаваться вопросом: а вдруг они сыграют? Но это, на мой взгляд, будет спекуляция. Не сыграют, это исключено. И прежде всего и Василий, и Алексей понимают это сами.

    У Березуцких за всю их карьеру набралось очень много травм: пах, мышечная ткань, коленные и голеностопные суставы. Одно дело играть раз в неделю за клуб, и совсем другое пройти жесткую предсезонку и на высоком уровне провести несколько игр подряд с очень высоким риском травматизма. Знаю, что и Василий, и Алексей очень хотели бы играть в сборной, но вместе с тем оба понимают, что после каждой игры им приходится восстанавливаться по три дня», – сказал Безуглов.

    Источник: Р-Спорт

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    17.03.2018 17:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 18 марта 2018, 15:52

      и пока ситуация с безразмерными инвестициями в некоторых клубах не изменится, молодых игроков будет много только там где с баблом не всё так хорошо, а также есть откуда брать талантливую молодежь, и лимит на легионеров этому никак не поможет, только ограничение финансирования

      вот и остается только радоваться, что есть такие клубы как Тосно, ЦСКА, Краснодар и с недавнего времени Динамо, где играет очень много россиян в том числе и молодых, потому что денег не хватает на очень дорогих легионеров, а молодые без игровой практики в сборную никогда не попадут

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 марта 2018, 15:13

      Вот кого нужно слушать!!!Правильно братья сделали!!!хватит,пусть играет молодежь!!!
      А вот как он сыграет,будем смотреть!!!

      0
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 18 марта 2018, 10:59

      одно и тоже мусолят уже год

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 18 марта 2018, 04:27

      на замену пригодились бы, уж и Леша в свои 35 лучше кутепова, нгадежнее

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 17 марта 2018, 21:58

      Решение Братьями принято и обсуждать его не к чему.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 21:45

      Прислушаться к специалисту стоит.

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 17 марта 2018, 21:23

      Оставте парней в покое. слишком много грязи на них выливали после различных турниров..

      5
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      Рейтинг: +30

      4e4eH 17 марта 2018, 20:19

      Не уверен!

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 марта 2018, 18:53

      Ну,так,через раз выпускать....))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > yorgenbarenz 18 марта 2018, 15:14

      Хватит и так полжизни играют и через раз и каждый раз)))

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