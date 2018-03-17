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  • Безуглов: «Возвращение Березуцких в сборную России исключено. Они по три дня восстанавливаются после каждой игры»

Безуглов: «Возвращение Березуцких в сборную России исключено. Они по три дня восстанавливаются после каждой игры»

17 марта 2018, 17:42
10

Врач сборной России Эдуард Безуглов уверен, что ни о каком возвращении защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких в национальную команду не может быть и речи. По словам медика, организм 35-летних футболистов уже не выдерживает больших нагрузок.

Напомним, 7 марта Березуцкие официально объявили о завершении международной карьеры.

«Можно сколько угодно сейчас задаваться вопросом: а вдруг они сыграют? Но это, на мой взгляд, будет спекуляция. Не сыграют, это исключено. И прежде всего и Василий, и Алексей понимают это сами.

У Березуцких за всю их карьеру набралось очень много травм: пах, мышечная ткань, коленные и голеностопные суставы. Одно дело играть раз в неделю за клуб, и совсем другое пройти жесткую предсезонку и на высоком уровне провести несколько игр подряд с очень высоким риском травматизма. Знаю, что и Василий, и Алексей очень хотели бы играть в сборной, но вместе с тем оба понимают, что после каждой игры им приходится восстанавливаться по три дня», – сказал Безуглов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Россия ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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yorgenbarenz
1521301991
Ну,так,через раз выпускать....))
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4e4eH
1521307146
Не уверен!
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за ЦСКА с 1980г
1521311025
Оставте парней в покое. слишком много грязи на них выливали после различных турниров..
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zigbert
1521312333
Прислушаться к специалисту стоит.
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Dominator777
1521313120
Решение Братьями принято и обсуждать его не к чему.
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вместе с ЦСКА
1521336430
на замену пригодились бы, уж и Леша в свои 35 лучше кутепова, нгадежнее
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volfrik
1521359958
одно и тоже мусолят уже год
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Татарин за ЦСКА
1521375204
Вот кого нужно слушать!!!Правильно братья сделали!!!хватит,пусть играет молодежь!!! А вот как он сыграет,будем смотреть!!!
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Masteralex
1521377527
и пока ситуация с безразмерными инвестициями в некоторых клубах не изменится, молодых игроков будет много только там где с баблом не всё так хорошо, а также есть откуда брать талантливую молодежь, и лимит на легионеров этому никак не поможет, только ограничение финансирования вот и остается только радоваться, что есть такие клубы как Тосно, ЦСКА, Краснодар и с недавнего времени Динамо, где играет очень много россиян в том числе и молодых, потому что денег не хватает на очень дорогих легионеров, а молодые без игровой практики в сборную никогда не попадут
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