Безуглов: «Возвращение Березуцких в сборную России исключено. Они по три дня восстанавливаются после каждой игры»

и пока ситуация с безразмерными инвестициями в некоторых клубах не изменится, молодых игроков будет много только там где с баблом не всё так хорошо, а также есть откуда брать талантливую молодежь, и лимит на легионеров этому никак не поможет, только ограничение финансирования
вот и остается только радоваться, что есть такие клубы как Тосно, ЦСКА, Краснодар и с недавнего времени Динамо, где играет очень много россиян в том числе и молодых, потому что денег не хватает на очень дорогих легионеров, а молодые без игровой практики в сборную никогда не попадут
Врач сборной России Эдуард Безуглов уверен, что ни о каком возвращении защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких в национальную команду не может быть и речи. По словам медика, организм 35-летних футболистов уже не выдерживает больших нагрузок.
Напомним, 7 марта Березуцкие официально объявили о завершении международной карьеры.
«Можно сколько угодно сейчас задаваться вопросом: а вдруг они сыграют? Но это, на мой взгляд, будет спекуляция. Не сыграют, это исключено. И прежде всего и Василий, и Алексей понимают это сами.
У Березуцких за всю их карьеру набралось очень много травм: пах, мышечная ткань, коленные и голеностопные суставы. Одно дело играть раз в неделю за клуб, и совсем другое пройти жесткую предсезонку и на высоком уровне провести несколько игр подряд с очень высоким риском травматизма. Знаю, что и Василий, и Алексей очень хотели бы играть в сборной, но вместе с тем оба понимают, что после каждой игры им приходится восстанавливаться по три дня», – сказал Безуглов.