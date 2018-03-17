Ринат Билялетдинов: «У «СКА-Хабаровска» опять не получилось»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов прокомментировал исход матча 23 тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (0:3). Специалист не стал обвинять игроков.

«В очередной раз не получилось. Сгоряча ничего не хочется говорить, но что-то есть системное. Вроде проговариваем на тренировках эти моменты, приходит игра, все как будто смывает.

Трудно найти объяснение. Может, я что-то недоговорил. Но бросать в ребят обвинения, что они недорабатывали, не буду. Они старались в меру возможностей», – сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

Хабаровчане согласно таблице – слабейшая команда РФПЛ.