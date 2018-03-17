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    Ринат Билялетдинов: «У «СКА-Хабаровска» опять не получилось»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов прокомментировал исход матча 23 тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (0:3). Специалист не стал обвинять игроков.

    «В очередной раз не получилось. Сгоряча ничего не хочется говорить, но что-то есть системное. Вроде проговариваем на тренировках эти моменты, приходит игра, все как будто смывает.

    Трудно найти объяснение. Может, я что-то недоговорил. Но бросать в ребят обвинения, что они недорабатывали, не буду. Они старались в меру возможностей», – сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

    Хабаровчане согласно таблице – слабейшая команда РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2018 17:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 21:42

      Уровень Урала конечно выше.А Довбня настраивается только на Спартак.

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 17 марта 2018, 18:59

      И где был хвалёный Довбня?

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 17 марта 2018, 18:30

      А что у них должно было получится?

      0
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      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 17 марта 2018, 17:23

      Кажется,хабаровчане вместе с ГТ все силы оставили в игре со Спартаком в Москве...Сочувствую,но эта команда обречена на вылет в ФНЛ.

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