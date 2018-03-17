Конте: «Морату не вызвали в сборную? Меня это не касается»

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте прокомментировал невызов в сборную Испании своего форварда Альваро Мораты. Заявка была оглашена ранее.

«Это вопрос не ко мне, меня такие вещи не касаются. Решения принимают тренеры сборных. Меня интересует лишь форма футболистов», – заявил Конте.

Ранее итальянец говорил, что Мората находится не в форме.