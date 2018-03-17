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    Конте: «Морату не вызвали в сборную? Меня это не касается»

    Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте прокомментировал невызов в сборную Испании своего форварда Альваро Мораты. Заявка была оглашена ранее.

    «Это вопрос не ко мне, меня такие вещи не касаются. Решения принимают тренеры сборных. Меня интересует лишь форма футболистов», – заявил Конте.

    Ранее итальянец говорил, что Мората находится не в форме.

    Источник: A Bola

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    17.03.2018 08:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +68

      Ron09 17 марта 2018, 12:17

      а ведь недавно Мората заявлял что ему как то не по себе выходить основным в каждом матче, вот и доездился, полировал лавку Реала теперь полирует Челси

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 марта 2018, 09:28

      Касается, относительно дел Челси. Во многом, не вызов в сборную - это положительное событие для клуба, т.к. игроку меньше нагрузки, не получит травму в игре за сборную, больше будет сосредоточен на делах клуба.

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