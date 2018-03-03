Конте заявил, что Мората находится не в форме

Что уж тогда говорить о наших чудо-футболистах, если человек "не в форме" делает 15 результативных действий в 22 мачтах!!!???
Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте заявил, что его форвард Альваро Мората находится не в форме. Игрок не забивает десять матчей подряд.
«Испанец должен терпеть и работать. Команде тоже нужно пережить этот период. Только через работу можно вновь обрести форму», – приводит слова итальянца SportsMole.
В нынешнем сезоне АПЛ Мората провел 22 матча и забил десять голов, сделал пять результативных пасов.