Конте заявил, что Мората находится не в форме

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте заявил, что его форвард Альваро Мората находится не в форме. Игрок не забивает десять матчей подряд.

«Испанец должен терпеть и работать. Команде тоже нужно пережить этот период. Только через работу можно вновь обрести форму», – приводит слова итальянца SportsMole.

В нынешнем сезоне АПЛ Мората провел 22 матча и забил десять голов, сделал пять результативных пасов.