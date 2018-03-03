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    Конте заявил, что Мората находится не в форме

    Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте заявил, что его форвард Альваро Мората находится не в форме. Игрок не забивает десять матчей подряд.

    «Испанец должен терпеть и работать. Команде тоже нужно пережить этот период. Только через работу можно вновь обрести форму», – приводит слова итальянца SportsMole.

    В нынешнем сезоне АПЛ Мората провел 22 матча и забил десять голов, сделал пять результативных пасов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 06:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 марта 2018, 12:04

      Что уж тогда говорить о наших чудо-футболистах, если человек "не в форме" делает 15 результативных действий в 22 мачтах!!!???

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