Лига 1. «ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Анжер» благодаря дублю Мбаппе

получить прямую красную на 16 минуте - это отсутствие дисциплины.
не клуб, а балаган
«ПСЖ» в матче 31 тура чемпионата Франции победил «Анжер» со счетом 2:1.
В составе хозяев дублем отметился Килиан Мбаппе. За гостей забил Карл Токо Экамби.
На 16 минуте встречи полузащитник парижан Тиаго Мотта получил прямую красную карточку.
Команда Унаи Эмери продолжила лидерство в турнирной таблице, «Анжер» остался на 14 строчке.
Франция. Лига 1. 31-й тур
Голы: 1:0 – Мбаппе, 12; 2:0 – Мбаппе, 26; 2:1 – Экамби, 75.
Удаления: Мотта, 16 – нет.