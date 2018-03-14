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    Лига 1. «ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Анжер» благодаря дублю Мбаппе

    «ПСЖ» в матче 31 тура чемпионата Франции победил «Анжер» со счетом 2:1.

    В составе хозяев дублем отметился Килиан Мбаппе. За гостей забил Карл Токо Экамби.

    На 16 минуте встречи полузащитник парижан Тиаго Мотта получил прямую красную карточку.

    Команда Унаи Эмери продолжила лидерство в турнирной таблице, «Анжер» остался на 14 строчке.

    Франция. Лига 1. 31-й тур

    ПСЖ – Анжер – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мбаппе, 12; 2:0 – Мбаппе, 26; 2:1 – Экамби, 75.

    Удаления: Мотта, 16 – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2018 20:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 15 марта 2018, 09:27

      получить прямую красную на 16 минуте - это отсутствие дисциплины.
      не клуб, а балаган

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