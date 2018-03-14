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    Акинфеев: «Надо уважать решение Березуцких об уходе из сборной России»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал решение своих одноклубников защитников Алексея и Василия Березуцких не возобновлять карьеру в сборной России. Как отметил голкипер, следует с уважением отнестись к данному решению игроков.

    «Я разговаривал с братьями Березуцкими еще в тот момент, когда они приостановили выступление за сборную. Обсуждал с ними эту тему. Все уже давно поняли, что Леша и Вася, не приостановили карьеру в сборной, а закончили ее. Это их решение, и мы должны его уважать», — сказал Акинфеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2018 18:53
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 14 марта 2018, 19:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не приостановили, а выперли с треском ... Это недоразумение следующее ... Хорошо бы зо ЧМ-2018 ... Иначе сольем, как обычно, всем ...

      -4
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Нострадамус_Саша 14 марта 2018, 19:34

      Выперли???С треском???Серьёзно???7

      2
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      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Нострадамус_Саша 14 марта 2018, 19:37

      Как не крути ,а пока полноценной замены нет

      2
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      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > petrucho-spb 14 марта 2018, 20:29

      Я конечно дико извиняюсь, но замены чего?!
      Кому дали попробовать поиграть в сборной, что бы так говорить?!
      С кем их можно сравнить, если никогда не сравнивали...?!

      -2
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      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 20:32

      Если ты не в курсе, то им мягко говоря «намекнули»!
      Ну ты конечно можешь упереться, зайти со второго акаунта и заминусовать меня:)! Ты же девочка:)

      -3
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      ...
      Рейтинг: +407

      orlovcar > Dimon 007 14 марта 2018, 21:00

      ты что ли намекнул?

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