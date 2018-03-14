Акинфеев: «Надо уважать решение Березуцких об уходе из сборной России»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал решение своих одноклубников защитников Алексея и Василия Березуцких не возобновлять карьеру в сборной России. Как отметил голкипер, следует с уважением отнестись к данному решению игроков.

«Я разговаривал с братьями Березуцкими еще в тот момент, когда они приостановили выступление за сборную. Обсуждал с ними эту тему. Все уже давно поняли, что Леша и Вася, не приостановили карьеру в сборной, а закончили ее. Это их решение, и мы должны его уважать», — сказал Акинфеев.