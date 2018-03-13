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    Адвокат: «Слуцкий уже молодец, раз его пригласили в «Витесс»

    Бывший главный тренер сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал назначение на пост главного тренера голландского «Витесса» россиянина Леонида Слуцкого.

    – В «Халл Сити» ему точно было непросто. Первый опыт в другой стране, в другом футболе. В таких условиях тяжело сразу добиться успеха. «Витесс» не такой мощный клуб, как ЦСКА. Сейчас идет на шестом месте в нашем чемпионате. Но здесь хорошие перспективы показать себя.

    – С высоты своего опыта, как думаете, реально ли Слуцкому стать крепким европейским тренером и однажды возглавить видную команду ведущего чемпионата?

    – Определенно. Леонид еще молод, и работа в «Витессе» как раз и может стать для него ступенькой. Если у него получится, его наверняка позовут на уровень выше, в топ-лигу. Шанс есть, надо им только воспользоваться. Но он уже молодец, раз такой шанс у него появился.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.03.2018 23:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 14 марта 2018, 11:27

      лёня с витессом ещё может и в ле поиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 14 марта 2018, 00:57

      Смех да и только!

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