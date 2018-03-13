Адвокат: «Слуцкий уже молодец, раз его пригласили в «Витесс»

Бывший главный тренер сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал назначение на пост главного тренера голландского «Витесса» россиянина Леонида Слуцкого.

– В «Халл Сити» ему точно было непросто. Первый опыт в другой стране, в другом футболе. В таких условиях тяжело сразу добиться успеха. «Витесс» не такой мощный клуб, как ЦСКА. Сейчас идет на шестом месте в нашем чемпионате. Но здесь хорошие перспективы показать себя.

– С высоты своего опыта, как думаете, реально ли Слуцкому стать крепким европейским тренером и однажды возглавить видную команду ведущего чемпионата?

– Определенно. Леонид еще молод, и работа в «Витессе» как раз и может стать для него ступенькой. Если у него получится, его наверняка позовут на уровень выше, в топ-лигу. Шанс есть, надо им только воспользоваться. Но он уже молодец, раз такой шанс у него появился.