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    «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Матюиди

    «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести у «Ювентуса» центрального полузащитника Блейза Матюиди.

    Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью уже пытался заполучить француза, когда он еще выступал за «ПСЖ».

    Ввиду плохой формы Поля Погба и Андера Эрреры «красные дьяволы» считают, что Матюиди сможет решить проблемы команды в средней линии.

    Напомним, 30-летний футболист перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» летом минувшего года. Его нынешний контракт с туринцами рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Mirror.co.uk

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    13.03.2018 12:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 13 марта 2018, 18:11

      Может всех стариков соберём у себя и главное,чтобы зп и их цена были как можно выше

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 13 марта 2018, 13:14

      мечтать не вредно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +117

      Tonka88 13 марта 2018, 13:12

      Знатный трансфер был бы, с учётом того что Майкл Кэррик завершает карьеру

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