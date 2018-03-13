«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Матюиди

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести у «Ювентуса» центрального полузащитника Блейза Матюиди.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью уже пытался заполучить француза, когда он еще выступал за «ПСЖ».

Ввиду плохой формы Поля Погба и Андера Эрреры «красные дьяволы» считают, что Матюиди сможет решить проблемы команды в средней линии.

Напомним, 30-летний футболист перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» летом минувшего года. Его нынешний контракт с туринцами рассчитан до июня 2020 года.