Сарри извинился перед журналисткой за оскорбление после матча с «Интером»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри извинился перед журналисткой, которую он оскорбил на пресс-конференции после матча 28-го утра Серии А с «Интером» (0:0), сообщает АР. Тогда он в ответ на ее вопрос о конкуренции за чемпионское звание с «Ювентусом» в текущем сезоне.

«Вы красивая женщина, именно по этой причине я не буду просить вас заткнуться», – сказал тогда специалист.

На следующий день Сарри лично извинился перед девушкой, позвонив ей по телефону.