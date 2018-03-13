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    Сарри извинился перед журналисткой за оскорбление после матча с «Интером»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри извинился перед журналисткой, которую он оскорбил на пресс-конференции после матча 28-го утра Серии А с «Интером» (0:0), сообщает АР. Тогда он в ответ на ее вопрос о конкуренции за чемпионское звание с «Ювентусом» в текущем сезоне.

    «Вы красивая женщина, именно по этой причине я не буду просить вас заткнуться», – сказал тогда специалист.

    На следующий день Сарри лично извинился перед девушкой, позвонив ей по телефону.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2018 07:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 14 марта 2018, 09:54

      как мужик ,поступил верно. я про личные извинения по телефону. Да - ляпнул глупость на эмоциях ,с кем не бывает

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