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    Нани подрался с фанатом «Лацио» на борту самолета

    Полузащитник «Лацио» Нани подрался с фанатом римской команды на борту самолета.

    «Лацио» возвращался в Рим после матча 28-го тура Серии А против «Кальяри» (2:2). Команда летела регулярным рейсом местной авиакомпании, тем же рейсом летела группа болельщиков римского клуба.

    Один из фанатов раскритиковал Нани за его игру, после чего между фанатом и игроком началась драка. В результате болельщика пересадили в хвост самолета и не выпускали, пока команда не покинула борт в полном составе по прибытии в Рим.

    Источник: Football Italia

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    12.03.2018 00:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 марта 2018, 08:38

      В авиадебоширы теперь его, пусть на машине ездит на матчи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 12 марта 2018, 04:26

      Нужно такую практику к нашим "звездам" применить...Быстро научатся себя вести...и в футбол играть.

      1
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 12 марта 2018, 02:53

      А почему не поступили наоборот?)

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