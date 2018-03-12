Нани подрался с фанатом «Лацио» на борту самолета

Полузащитник «Лацио» Нани подрался с фанатом римской команды на борту самолета.

«Лацио» возвращался в Рим после матча 28-го тура Серии А против «Кальяри» (2:2). Команда летела регулярным рейсом местной авиакомпании, тем же рейсом летела группа болельщиков римского клуба.

Один из фанатов раскритиковал Нани за его игру, после чего между фанатом и игроком началась драка. В результате болельщика пересадили в хвост самолета и не выпускали, пока команда не покинула борт в полном составе по прибытии в Рим.