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  • Глушаков назвал Довбню самым неудобным вратарем для «Спартака»

Глушаков назвал Довбню самым неудобным вратарем для «Спартака»

11 марта 2018, 22:51
4

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги домашнего матча 22-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска». Напомним, что красно-белые выиграли в этой встрече благодаря голу Фернандо на 90-й минуте.

– Гол «Спартака» очень напомнил прошлогодний «Амкару». Не возникли такие ассоциации?

– Даже не задумывался в этот момент. Потом уже, когда бежал радоваться, вспомнил, что где-то такое я уже видел. Но не важно, кто забил мяч. Он, конечно, красивый, но, прежде всего, это три очка. Мы столько раз били по воротам и не забили. В первом круге то же. За два матча, наверное, ударов восемьдесят сделали и не могли забить.

– В целом, какие впечатления от матча?

– Удовлетворительные. Конечно, можем еще лучше. Неудовлетворен нем, что не реализовали столько моментов… Из-за этого немного расстроен. Пришлось понервничать руководству, игрокам, тренерскому штабу. Валидольный матч.

– Довбня – самый неудобный вратарь для «Спартака»?

– Ну, да. Наверное, для него «Спартак» – фартовая команда.

«Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак СКА-Хабаровск Глушаков Денис Довбня Александр
Комментарии (4)
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VVM1964
1520799379
Как вариант на смену Реброву ( при всем моем уважении к нему , но возраст ) , при условии , что такая игра не только против Спартака ( если честно не слежу за его игрой в других матчах ) , при том что СКА уже в ФНЛ должен совсем дешево достаться .
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VikNMar
1520804006
Значит надо Довбню покупать ......
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Nerlinger
1520804126
Жаль досадный гол пропустил...
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Colonist
1520845709
Парень стремится в Спартак! давно пора купить! Он бесплатно сам прибежит, только поманите!
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