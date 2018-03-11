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    Глушаков назвал Довбню самым неудобным вратарем для «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги домашнего матча 22-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска». Напомним, что красно-белые выиграли в этой встрече благодаря голу Фернандо на 90-й минуте.

    – Гол «Спартака» очень напомнил прошлогодний «Амкару». Не возникли такие ассоциации?

    – Даже не задумывался в этот момент. Потом уже, когда бежал радоваться, вспомнил, что где-то такое я уже видел. Но не важно, кто забил мяч. Он, конечно, красивый, но, прежде всего, это три очка. Мы столько раз били по воротам и не забили. В первом круге то же. За два матча, наверное, ударов восемьдесят сделали и не могли забить.

    – В целом, какие впечатления от матча?

    – Удовлетворительные. Конечно, можем еще лучше. Неудовлетворен нем, что не реализовали столько моментов… Из-за этого немного расстроен. Пришлось понервничать руководству, игрокам, тренерскому штабу. Валидольный матч.

    – Довбня – самый неудобный вратарь для «Спартака»?

    – Ну, да. Наверное, для него «Спартак» – фартовая команда.

    «Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2018 22:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +195

      Colonist 12 марта 2018, 12:08

      Парень стремится в Спартак! давно пора купить! Он бесплатно сам прибежит, только поманите!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 марта 2018, 00:35

      Жаль досадный гол пропустил...

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 марта 2018, 00:33

      Значит надо Довбню покупать ......

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