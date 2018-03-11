Глушаков назвал Довбню самым неудобным вратарем для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги домашнего матча 22-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска». Напомним, что красно-белые выиграли в этой встрече благодаря голу Фернандо на 90-й минуте.

– Гол «Спартака» очень напомнил прошлогодний «Амкару». Не возникли такие ассоциации?

– Даже не задумывался в этот момент. Потом уже, когда бежал радоваться, вспомнил, что где-то такое я уже видел. Но не важно, кто забил мяч. Он, конечно, красивый, но, прежде всего, это три очка. Мы столько раз били по воротам и не забили. В первом круге то же. За два матча, наверное, ударов восемьдесят сделали и не могли забить.

– В целом, какие впечатления от матча?

– Удовлетворительные. Конечно, можем еще лучше. Неудовлетворен нем, что не реализовали столько моментов… Из-за этого немного расстроен. Пришлось понервничать руководству, игрокам, тренерскому штабу. Валидольный матч.

– Довбня – самый неудобный вратарь для «Спартака»?

– Ну, да. Наверное, для него «Спартак» – фартовая команда.

«Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело