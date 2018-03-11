Билялетдинов – о голе «Спартака»: «Штрафной был придуман»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).

«Слова подобрать тяжело. Не додержали. У «Спартака» было много моментов и подходов. Главное, что не сумели ничего организовать в ответ. Это расстроило. Оборона-обороной, а ответные действие планировались качественнее и лучше. Бывает такое.

Правда, не хочется сказать нехорошее слово, но высосанный штрафной… На последних минутах любой штрафной опасен. На мой взгляд, этот штрафной был придуман. Но надо еще посмотреть. Это судейское решение. Но что тут скажешь – красивый гол», – сказал Билялетдинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело