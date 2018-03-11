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Билялетдинов – о голе «Спартака»: «Штрафной был придуман»

11 марта 2018, 21:13
35

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).

«Слова подобрать тяжело. Не додержали. У «Спартака» было много моментов и подходов. Главное, что не сумели ничего организовать в ответ. Это расстроило. Оборона-обороной, а ответные действие планировались качественнее и лучше. Бывает такое.

Правда, не хочется сказать нехорошее слово, но высосанный штрафной… На последних минутах любой штрафной опасен. На мой взгляд, этот штрафной был придуман. Но надо еще посмотреть. Это судейское решение. Но что тут скажешь – красивый гол», – сказал Билялетдинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак СКА-Хабаровск Билялетдинов Ринат
Комментарии (35)
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Fancyfall
1520792167
канешна, гол - красава, т.к. +3 принёс)
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Татарин за ЦСКА
1520792174
Ну вот для чего вот такие интервью давать!!!штрафной был 100%,а вот то,что не додержали правильно!!!!Удачи СКА в ФНЛ!!!
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lekseij2007
1520792231
Повтор подтвердил, что штрафного не было. Эксперты подтвердили.
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Вомбат
1520792432
Питерский судья Левников не в первый раз помогает Спартаку неоднозначными решениями. Даже против ЦСКА, помнится, помогал. Но в данном случае более честно будет признать, что дело не в судье. СКА своей сверхтрусливой игрой ничью не заслужил, а вот Спартак заслужил победу за то, что не вешал носа, не суетился и не скатывался на навал.
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polt
1520792742
Однозначно. Штрафной можно было и не свистеть.
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Пестрый
1520793306
А че он может еще сказать? 0 ударов его команды по воротам)) Наверно думал уже сколько ему геркус отслюнявит за его подвиг))
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Полная Канистра
1520793572
ты просто болван старый чему ты учишь свою команду это называется ТУПИЗМ а не футбол и сам тренер ты никудышний лежи на печке и чуп чуп достань
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gari69
1520793782
Да и автобус так, маленнька газелька .А штрафной высосан из чьего пальца и кто сосал?
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DZHEK_VOROBEY1987
1520794665
Гол просто оху.....ный.
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OfaZavr
1520837759
отмазки в пользу бедных, у самих никакой игры нет только толпой у ворот стоять, радуйтесь что больше не получили хотя заслуживали.
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