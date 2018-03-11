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    Билялетдинов – о голе «Спартака»: «Штрафной был придуман»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).

    «Слова подобрать тяжело. Не додержали. У «Спартака» было много моментов и подходов. Главное, что не сумели ничего организовать в ответ. Это расстроило. Оборона-обороной, а ответные действие планировались качественнее и лучше. Бывает такое.

    Правда, не хочется сказать нехорошее слово, но высосанный штрафной… На последних минутах любой штрафной опасен. На мой взгляд, этот штрафной был придуман. Но надо еще посмотреть. Это судейское решение. Но что тут скажешь – красивый гол», – сказал Билялетдинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 21:13
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 13:15

      Если бы гола не было, никто об этом голе не вспомнил бы.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 09:55

      отмазки в пользу бедных, у самих никакой игры нет только толпой у ворот стоять, радуйтесь что больше не получили хотя заслуживали.

      4
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > OfaZavr 12 марта 2018, 10:15

      Ну да, стоять всей командой и отбиваться это тоже не футбол

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 12 марта 2018, 03:12

      Если даже и так , то это единственный способ бороться с такими тренерами .

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 11 марта 2018, 23:14

      Забили бы пенальти, сказал бы что пенильти придуман, с углового, то угловой...

      Лучше пусть расскажет кто тактику «автобуса» для команды придумал...?! Диего Симеоне из себя строишь?

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 11 марта 2018, 22:46

      Да ладно, Ринат Саярович, вам хоть десять таких придумай, ваш игрок такой ни в жисть не забьёт!

      1
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 11 марта 2018, 22:18

      у Спартак игра не шла ... Хабаровчане закрылись наглухо... но все таки победил СПАРТАК... и это мне напоминет прошлогодний СПАРТАК... играет до конца иии... выстраданная победа таких в прошлом году было несколько

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 11 марта 2018, 21:57

      Гол просто оху.....ный.

      5
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      Рейтинг: +512

      gari69 11 марта 2018, 21:43

      Да и автобус так, маленнька газелька .А штрафной высосан из чьего пальца и кто сосал?

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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > 11 марта 2018, 22:39

      ты!у тебя это лучше получается!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 марта 2018, 21:39

      ты просто болван старый чему ты учишь свою команду это называется ТУПИЗМ а не футбол и сам тренер ты никудышний лежи на печке и чуп чуп достань

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      Рейтинг: -19

      Пестрый 11 марта 2018, 21:35

      А че он может еще сказать? 0 ударов его команды по воротам)) Наверно думал уже сколько ему геркус отслюнявит за его подвиг))

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