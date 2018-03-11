Ханни сравнил «Спартак» с «Андерлехтом»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни в перерыве матча 22-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» сравнил московский клуб со своей бывшей командой – «Андерлехтом».

За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

«Можно сравнить «Спартак» с «Андерлехтом». Гранды, которые борются за титулы, часто играют с такими командами, у которых остается один нападающий впереди. В любом случае главное сейчас забить и не пропустить в контратаке», – сказал Ханни в эфире телеканала «Матч ТВ».