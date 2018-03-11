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    Ханни сравнил «Спартак» с «Андерлехтом»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни в перерыве матча 22-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» сравнил московский клуб со своей бывшей командой – «Андерлехтом».

    За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    «Можно сравнить «Спартак» с «Андерлехтом». Гранды, которые борются за титулы, часто играют с такими командами, у которых остается один нападающий впереди. В любом случае главное сейчас забить и не пропустить в контратаке», – сказал Ханни в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 20:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2726

      a_who 11 марта 2018, 21:30

      Хорошо сыграл !

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 марта 2018, 21:10

      Софьян играл хорошо мне понравилось.Вперед Спартак.

      5
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