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  • Ионов, Паршивлюк и Сапета выйдут у «Ростова» с первых минут; Полоз и Дриусси сыграют в атаке у «Зенита»

Ионов, Паршивлюк и Сапета выйдут у «Ростова» с первых минут; Полоз и Дриусси сыграют в атаке у «Зенита»

11 марта 2018, 12:55
19

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Сапета, Ионов, Скопинцев, Сигурдарсон.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Мевля, Маммана, Жирков, Оздоев, Кузяев, Краневиттер, Полоз, Дриусси.

Отметим, что нападающий санкт-петербуржцев Александр Кокорин остался в запасе. Матч начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Полоз Дмитрий Дриусси Себастьян
Комментарии (19)
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Леопольд
1520762458
Обе команды в 3 центральных
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aleksander
1520762518
ну хоть брёвен (Ерохина и Заболотного) нет в составе)))
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Братья Васильевы
1520762685
Начал читать и мысль, неужели со Спартаком играют.
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Татарин за ЦСКА
1520762713
Ну удачи Ростов!!!Минимум ничейку вам!!! Фанатам Ростова не расстраиваться.если судья будет ни честно судить команду Карпина!!!
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Ахимас Вельде
1520762755
У Зенита новый пасьянс.
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Серёга Краснодарский
1520762788
Пусть победит сильнейший. по составу и игре в прошлом туре Ростовчик по сильней будет.
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Бардюр
1520762975
Удачи Ростов! Мужики!
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Антимат
1520763147
1-1.
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Tajik-za Zenit
1520763283
Совсем новый состав и стратегия опять футболисты будут искать друг друга что ты делаешь Манчини уже слов нет надеюсь знает что делает в любом случай удачи надо вернут второе место
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Гуус
1520764490
желаю зениту проиграть с такими составами, чтобы рукзво одумалось и послалло на**** этого итальянского физрука. Пора зениту перестать верить в тренеров и доверить комануд условному симутенкову, тимощуку или семака из уфы выманить... думаю фанаты зенита нормальные со мной согласятся
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