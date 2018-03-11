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    Ионов, Паршивлюк и Сапета выйдут у «Ростова» с первых минут; Полоз и Дриусси сыграют в атаке у «Зенита»

    Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Сапета, Ионов, Скопинцев, Сигурдарсон.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Мевля, Маммана, Жирков, Оздоев, Кузяев, Краневиттер, Полоз, Дриусси.

    Отметим, что нападающий санкт-петербуржцев Александр Кокорин остался в запасе. Матч начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: РПЛ

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    11.03.2018 12:55
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 11 марта 2018, 13:54

      Чё то не понял,а чё они не играют на своём новом стадионе? Столько шороху была наведено,столько понтов по сравнению с нашей распил-ареной, мол открыли и полностью ввели в эксплуатацию в прошлом году,бла-бла-бла...А по факту... Только звездеть могут!

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      Рейтинг: +307

      shpilman 11 марта 2018, 13:41

      Вперед РОСТОВ!!!

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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 11 марта 2018, 13:38

      Коку на быков берегут. На красных немецких.

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус 11 марта 2018, 13:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      желаю зениту проиграть с такими составами, чтобы рукзво одумалось и послалло на**** этого итальянского физрука.
      Пора зениту перестать верить в тренеров и доверить комануд условному симутенкову, тимощуку или семака из уфы выманить...
      думаю фанаты зенита нормальные со мной согласятся

      -5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 марта 2018, 13:26

      а на этот раз сколько КК будет и кто кого поломает а может судье морду набьют
      короче чего гадать скоро мы всё увидим

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 11 марта 2018, 13:14

      Совсем новый состав и стратегия опять футболисты будут искать друг друга что ты делаешь Манчини уже слов нет надеюсь знает что делает в любом случай удачи надо вернут второе место

      1
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      Рейтинг: +718

      Антимат 11 марта 2018, 13:12

      1-1.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +365

      Бардюр 11 марта 2018, 13:09

      Удачи Ростов! Мужики!

      4
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      Рейтинг: +1209

      Серёга Краснодарский 11 марта 2018, 13:06

      Пусть победит сильнейший. по составу и игре в прошлом туре Ростовчик по сильней будет.

      2
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 11 марта 2018, 13:05

      У Зенита новый пасьянс.

      5
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