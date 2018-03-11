Ионов, Паршивлюк и Сапета выйдут у «Ростова» с первых минут; Полоз и Дриусси сыграют в атаке у «Зенита»

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Сапета, Ионов, Скопинцев, Сигурдарсон.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Мевля, Маммана, Жирков, Оздоев, Кузяев, Краневиттер, Полоз, Дриусси.

Отметим, что нападающий санкт-петербуржцев Александр Кокорин остался в запасе. Матч начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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