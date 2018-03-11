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    Каррера: «Результат важнее игры. Готов поспорить с каждым, кто скажет обратное»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем 22-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска» рассказал о травмированных игроках и поделился ожиданиями от встречи.

    – Известно, что со «СКА-Хабаровском» не сыграет Зе Луиш. Травмированы Таски и Боккетти. Есть ли другие проблемы?

    – Не хватает только этих футболистов. Надеюсь, что к матчу с «Рубином» [он состоится 17 марта – прим. «Бомбардира»] они поправятся и будут в строю.

    – Вы не устали от того, что Зе Луиш постоянно получает странные травмы?

    – Нет, не устал. Сожалею, что так происходит. У Зе Луиша травма, которую нужно лечить. К сожалению, она не позволяет ему тренироваться. Надеюсь, боль уйдет как можно скорее.

    – Что для вас главнее – увидеть, хорошую осмысленную игру или результат?

    – Безусловно, результат. Готов поспорить с каждым, кто скажет, что игра его команды для него важнее. Результат всегда на первом месте!

    Матч «Спартак» – «СКА-Хабаровск» начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2018 12:00
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 12 марта 2018, 11:43

      Игра может забыться,но результат останется.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 марта 2018, 17:29

      Удачи вам -а нам дайте результат.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 11 марта 2018, 15:14

      Хет трик Промеса

      0
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 11 марта 2018, 15:14

      Свиньи - очень умные животные, гораздо умнее некоторых двуногих, возобнивших себя пупами Вселенной на том основании, что научились ж... бумажкой подтирать и пить пиво за циську и зинють ... Каррера сделал добротную, думающую команду европейского уровня, единственную сейчас в России ИГРАЮЩУЮ в Футбол, а не рожающую результат со схемой 10-1-0, покупая судеек и торговые кооперативы типа амкара, тосно ...

      1
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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 11 марта 2018, 13:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Осмысленная игра не про свиней - Каррера открыл великую тайну, являющуюся секретом Полишинеля.

      -6
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > VVM1964 11 марта 2018, 16:52

      -paracetomol...?!Какой там мысль?Совсэм белый,совсэм горячий!

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      Рейтинг: +324

      rostik-100 11 марта 2018, 13:42

      Это точно.

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 11 марта 2018, 13:39

      В идеале есть игра,будет и результат.Спустя годы в памяти останется игра определенного периода ,а не "нудный" счет на табло 1-0 .А стратегически и тактически выстроенные команды,с качественными исполнителями ,как правило показывают интересный и зрелищный футбол и добиваются определенного результата.Только откровенный футбол может радовать зрителей,с хорошей игрой и атакующими действиями.К сожалению "футбольные автобусы"ради результата, порой отталкивают зрителей и зритель не пойдет на стадион даже с бесплатным входом ,зная что увидит очередной "автобус"заточенный ради результата 0-0.Скучно и не интересно

      3
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 11 марта 2018, 13:15

      на сегодняшний зимний день, лучше показать результат и взять 3 очка!!! в такую погоду игру не покажешь! СПАРТАК победит однозначно!!!

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 11 марта 2018, 13:14

      игра забывается счет остается))) вспомним сборную Португалии )))

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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 11 марта 2018, 13:10

      Примерно это вчера сказал Моуриньо.

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