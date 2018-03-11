Каррера: «Результат важнее игры. Готов поспорить с каждым, кто скажет обратное»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем 22-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска» рассказал о травмированных игроках и поделился ожиданиями от встречи.

– Известно, что со «СКА-Хабаровском» не сыграет Зе Луиш. Травмированы Таски и Боккетти. Есть ли другие проблемы?

– Не хватает только этих футболистов. Надеюсь, что к матчу с «Рубином» [он состоится 17 марта – прим. «Бомбардира»] они поправятся и будут в строю.

– Вы не устали от того, что Зе Луиш постоянно получает странные травмы?

– Нет, не устал. Сожалею, что так происходит. У Зе Луиша травма, которую нужно лечить. К сожалению, она не позволяет ему тренироваться. Надеюсь, боль уйдет как можно скорее.

– Что для вас главнее – увидеть, хорошую осмысленную игру или результат?

– Безусловно, результат. Готов поспорить с каждым, кто скажет, что игра его команды для него важнее. Результат всегда на первом месте!

Матч «Спартак» – «СКА-Хабаровск» начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.