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  • Каррера: «Результат важнее игры. Готов поспорить с каждым, кто скажет обратное»

Каррера: «Результат важнее игры. Готов поспорить с каждым, кто скажет обратное»

11 марта 2018, 12:00
27

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем 22-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска» рассказал о травмированных игроках и поделился ожиданиями от встречи.

– Известно, что со «СКА-Хабаровском» не сыграет Зе Луиш. Травмированы Таски и Боккетти. Есть ли другие проблемы?

– Не хватает только этих футболистов. Надеюсь, что к матчу с «Рубином» [он состоится 17 марта – прим. «Бомбардира»] они поправятся и будут в строю.

– Вы не устали от того, что Зе Луиш постоянно получает странные травмы?

– Нет, не устал. Сожалею, что так происходит. У Зе Луиша травма, которую нужно лечить. К сожалению, она не позволяет ему тренироваться. Надеюсь, боль уйдет как можно скорее.

– Что для вас главнее – увидеть, хорошую осмысленную игру или результат?

– Безусловно, результат. Готов поспорить с каждым, кто скажет, что игра его команды для него важнее. Результат всегда на первом месте!

Матч «Спартак» – «СКА-Хабаровск» начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак СКА-Хабаровск Каррера Массимо
Комментарии (27)
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Vlad_Tverskoy
1520759106
Давайте ребята,не просрите 3 важных очка!!!Рошу на мороз выгоняй!!! нахрена его брали?хотели одного,прислали в итоге другого,не плохо так придумали! Хотели БМВ прислали Чери Амулет)
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OfaZavr
1520759139
согласен, но и красивую игру тоже хочется видеть почаще)
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Одинокий волк Маквейд
1520759705
Сделайте 3-0, будет и нашим и вашим.
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Svoysvoemubrat
1520760525
В Барсе и Мансити одно другому не мешает.
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СШГЭС
1520760920
По мне, так берите в оставшихся играх по 3 очка и хоть вообще голов не забивайте.
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shinnik
1520761078
вообще-то нет... Спартак любили за игру..
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AlfavitЪ
1520762078
Сегодня главное, быстро забить первый, а там сами полетят.
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Куртуазные манеры
1520763017
Примерно это вчера сказал Моуриньо.
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dendiesel
1520763308
на сегодняшний зимний день, лучше показать результат и взять 3 очка!!! в такую погоду игру не покажешь! СПАРТАК победит однозначно!!!
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paracetamol
1520764990
Осмысленная игра не про свиней - Каррера открыл великую тайну, являющуюся секретом Полишинеля.
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