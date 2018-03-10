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ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Ротору-Волгоград» и другие результаты

10 марта 2018, 16:08
1

«Спартак-2» проиграл «Ротору-Волгоград» в выездном поединке 27-го тура ФНЛ. Автором единственного и победного гола в составе волжской команды стал нападающий Хызыр Аппаев.

В других матчах «Шинник» на своем поле переиграл «Химки», а «Олимпиец» и «Сибирь» разошлись миром.

Россия. Первенство ФНЛ. 27-й тур

Ротор-Волгоград – Спартак-2 – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Аппаев, 26.

Шинник – Химки – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Безлихотнов, 28; 2:0 – Низамутдинов, 83 (с пенальти).

Олимпиец – Сибирь – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хайруллов, 7; 1:1 – Галыш, 62.

Удаление: Морозов, 90+3 – нет.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Ротор Спартак-2 Шинник Химки Нижний Новгород Cибирь
Комментарии (1)
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зенит ничто
1520687521
что и требовалось доказать!спартак и зенит желают во вторую лигу
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