ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Ротору-Волгоград» и другие результаты

«Спартак-2» проиграл «Ротору-Волгоград» в выездном поединке 27-го тура ФНЛ. Автором единственного и победного гола в составе волжской команды стал нападающий Хызыр Аппаев.
В других матчах «Шинник» на своем поле переиграл «Химки», а «Олимпиец» и «Сибирь» разошлись миром.
Россия. Первенство ФНЛ. 27-й тур
Ротор-Волгоград – Спартак-2 – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Аппаев, 26.
Голы: 1:0 – Безлихотнов, 28; 2:0 – Низамутдинов, 83 (с пенальти).
Голы: 1:0 – Хайруллов, 7; 1:1 – Галыш, 62.
Удаление: Морозов, 90+3 – нет.
Источник: Бомбардир.ру