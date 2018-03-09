Лига Европы. «Лацио» сыграл вничью с киевским «Динамо», «Спортинг» победил «Викторию»

Завершились два первых матча 1/8 финала Лиги Европы.

Киевское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Лацио» (2:2), а «Спортинг» дома одержал победу над «Викторией» (2:0).

Лига Европы. 1/8 финала, первые матчи

Лацио (Италия) – Динамо (Киев, Украина) – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Цыганков, 52; 1:1 – Иммобиле, 54; 2:1 – Андерсон, 62; 2:2 – Мораес, 79.

Спортинг (Португалия) – Виктория (Чехия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Монтеро, 45; 2:0 – Монтеро, 49.

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