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    Лига Европы. «Лацио» сыграл вничью с киевским «Динамо», «Спортинг» победил «Викторию»

    Завершились два первых матча 1/8 финала Лиги Европы.

    Киевское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Лацио» (2:2), а «Спортинг» дома одержал победу над «Викторией» (2:0).

    Лига Европы. 1/8 финала, первые матчи

    Лацио (Италия) – Динамо (Киев, Украина) – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Цыганков, 52; 1:1 – Иммобиле, 54; 2:1 – Андерсон, 62; 2:2 – Мораес, 79.

    Спортинг (Португалия) – Виктория (Чехия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Монтеро, 45; 2:0 – Монтеро, 49.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2018 01:06
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 9 марта 2018, 05:36

      Лацио каклов не осилило. Фу фу фу. Должны были разносить в щепки.

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