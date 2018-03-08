Кьеллини: «Тоттенхэму» исторически чего-то не хватает»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

«Мы знали, что у «Тоттенхэма» отличная команда, которая при этом регулярно допускает много моментов у своих ворот.

Обидный ли это вылет для них? У них это так исторически. Они снова создали много моментов, но опять чего-то не хватило», – сказал итальянец.

Напомним, в матче на «Уэмбли» команда Массимилиано Аллегри отыгралась со счета 0:1 за 2 минуты 49 секунд. Голами отметились Гонсало Игуаин и Пауло Дибала.

В послематчевом интервью Кьеллини посвятил победу Давиде Астори, который на прошлой неделе умер от нарушения сердечного ритма.