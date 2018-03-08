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    Кьеллини: «Тоттенхэму» исторически чего-то не хватает»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

    «Мы знали, что у «Тоттенхэма» отличная команда, которая при этом регулярно допускает много моментов у своих ворот.

    Обидный ли это вылет для них? У них это так исторически. Они снова создали много моментов, но опять чего-то не хватило», – сказал итальянец.

    Напомним, в матче на «Уэмбли» команда Массимилиано Аллегри отыгралась со счета 0:1 за 2 минуты 49 секунд. Голами отметились Гонсало Игуаин и Пауло Дибала.

    В послематчевом интервью Кьеллини посвятил победу Давиде Астори, который на прошлой неделе умер от нарушения сердечного ритма.

    Источник: Goal.com

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    08.03.2018 12:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +150

      dvb 8 марта 2018, 19:43

      Юве тоже вечно что-то не хватает)

      1
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      Рейтинг: +342

      romvad > dvb 9 марта 2018, 17:06

      Точно. Рекордсмены по проигранным финалам )

      0
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      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 8 марта 2018, 13:28

      По игре "шпоры" смотрелись,на мой взгляд,лучше,особенно в первом тайме от" Старой синьоры",но во втором тайме опыт и мастерство,отчасти просто везение, помогли итальянцам пройти дальше...Рад за болельщика "Ювентуса" Массимо Карреру.

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