ESPN: футболисты «Арсенала» недовольны работой с Венгером

Футболисты «Арсенала» недовольны работой вместе с главным тренером Арсеном Венгером. Игрокам не нравится тренировки под руководством француза и тактика, которую специалист выбирает на матчи.

Основной претендент на замену Венгера – главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

Ранее сообщалось, что 88 процентов болельщиков «канониров» выступило за отставку Венгера.

68-летний француз возглавляет «Арсенал» с 1996 года.