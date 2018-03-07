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    ESPN: футболисты «Арсенала» недовольны работой с Венгером

    Футболисты «Арсенала» недовольны работой вместе с главным тренером Арсеном Венгером. Игрокам не нравится тренировки под руководством француза и тактика, которую специалист выбирает на матчи.

    Основной претендент на замену Венгера – главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

    Ранее сообщалось, что 88 процентов болельщиков «канониров» выступило за отставку Венгера.

    68-летний француз возглавляет «Арсенал» с 1996 года.

    Источник: ESPN

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    07.03.2018 21:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 8 марта 2018, 16:19

      Вполне допускаю мысль, что тренерские идеи Арсена устарели и его концепция построения команды не подходит нынешнему поколению футболистов в обойме "Арсенала"...А есть и противоположное мнение, что данный подбор футболистов не подходит под идеи, которые тренер-легенда пытается привить команде...

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 7 марта 2018, 22:49

      а он вами доволен...два раза по три ноль клубу из Манчестера,тем более не объединённому!)

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 7 марта 2018, 22:01

      А футболисты значит собой довольны, кроме как Ремзи никто и не играет, а от овоща турка вообще толку 0, только зря каждую неделю по 450 тыс фунтов башляют

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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 7 марта 2018, 21:45

      Венгер пора, насильно мил не будешь....!!!!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 21:36

      Ну так перед выходом на поле возьмите плакат с надписью "Vtnger оut"

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