ESPN: футболисты «Арсенала» недовольны работой с Венгером

Вполне допускаю мысль, что тренерские идеи Арсена устарели и его концепция построения команды не подходит нынешнему поколению футболистов в обойме "Арсенала"...А есть и противоположное мнение, что данный подбор футболистов не подходит под идеи, которые тренер-легенда пытается привить команде...
Футболисты «Арсенала» недовольны работой вместе с главным тренером Арсеном Венгером. Игрокам не нравится тренировки под руководством француза и тактика, которую специалист выбирает на матчи.
Основной претендент на замену Венгера – главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.
Ранее сообщалось, что 88 процентов болельщиков «канониров» выступило за отставку Венгера.
68-летний француз возглавляет «Арсенал» с 1996 года.