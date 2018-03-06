Ругани: «Сила «Ювентуса» заключается в вере»

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани рассказал о плане своей команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«В Турине мы закончили со счетом 2:2. По этой причине с первых минут в Англии мы должны будем показывать свой максимум, чтобы одержать победу.

Наша сила? Она заключается в вере. Мы будем биться до самого конца», – заявил защитник.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ювентус» состоится в среду, 7 марта, в 22.45 по московскому времени.