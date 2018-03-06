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    Ругани: «Сила «Ювентуса» заключается в вере»

    Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани рассказал о плане своей команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

    «В Турине мы закончили со счетом 2:2. По этой причине с первых минут в Англии мы должны будем показывать свой максимум, чтобы одержать победу.

    Наша сила? Она заключается в вере. Мы будем биться до самого конца», – заявил защитник.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ювентус» состоится в среду, 7 марта, в 22.45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    06.03.2018 10:17
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 11:00

      Конечно еще не все потеряно.Надо добиваться положительного для себя результата.

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