Селихов: «Нет ничего удивительного, что кто-то постоянно пытается расшатать «Спартак»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал информацию о возможном конфликте между футболистами красно-белых и главным тренером команды Массимо Каррерой.

Ранее сообщалось, что итальянец имеет проблемы во взаимоотношениях с полузащитниками Денисом Глушаковым и Фернандо.

– Вновь перед важной игрой «Спартака» в прессе появилась информация о конфликте тренера с игроками. Как реагируете, когда видите подобные новости в интернете?

– Реагирую на это с улыбкой, так было и когда написали про мой якобы лишний вес. «Спартак» – самый популярный клуб страны, нет ничего удивительного, что кто-то постоянно пытается расшатать команду и повлиять на нее извне. Не знаю, кому это на руку, но кто-то постоянно нагнетает негатив вокруг нашей команды.

– Психологически это давит на игроков и тренеров?

– Трудно сказать за всех, но на меня это никак не давит.