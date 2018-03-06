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  • Селихов: «Нет ничего удивительного, что кто-то постоянно пытается расшатать «Спартак»

Селихов: «Нет ничего удивительного, что кто-то постоянно пытается расшатать «Спартак»

6 марта 2018, 01:45
6

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал информацию о возможном конфликте между футболистами красно-белых и главным тренером команды Массимо Каррерой.

Ранее сообщалось, что итальянец имеет проблемы во взаимоотношениях с полузащитниками Денисом Глушаковым и Фернандо.

– Вновь перед важной игрой «Спартака» в прессе появилась информация о конфликте тренера с игроками. Как реагируете, когда видите подобные новости в интернете?

– Реагирую на это с улыбкой, так было и когда написали про мой якобы лишний вес. «Спартак» – самый популярный клуб страны, нет ничего удивительного, что кто-то постоянно пытается расшатать команду и повлиять на нее извне. Не знаю, кому это на руку, но кто-то постоянно нагнетает негатив вокруг нашей команды.

– Психологически это давит на игроков и тренеров?

– Трудно сказать за всех, но на меня это никак не давит.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр
Комментарии (6)
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Cherembas
1520302514
журналюги не знают что писать вот и мульку разную пишут
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Диктор
1520303804
И это правда.
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spar57
1520310984
Главное, чтобы в команде была дружеская и рабочая атмосфера. А то, что пишут СМИ о Спартаке, это не так важно. Им тоже на хлеб с маслом надо зарабатывать, хотя бы таким способом. "Бомбы" и сенсации сейчас в чести.
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zigbert
1520320087
Не верьте желтой прессе.
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OfaZavr
1520322355
а вы не обращайте внимание на всякую чушь да и все.
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prezent2017
1520326473
Не шатался бы, так и не раскачивалиб.
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