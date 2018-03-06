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    Селихов: «Нет ничего удивительного, что кто-то постоянно пытается расшатать «Спартак»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал информацию о возможном конфликте между футболистами красно-белых и главным тренером команды Массимо Каррерой.

    Ранее сообщалось, что итальянец имеет проблемы во взаимоотношениях с полузащитниками Денисом Глушаковым и Фернандо.

    – Вновь перед важной игрой «Спартака» в прессе появилась информация о конфликте тренера с игроками. Как реагируете, когда видите подобные новости в интернете?

    – Реагирую на это с улыбкой, так было и когда написали про мой якобы лишний вес. «Спартак» – самый популярный клуб страны, нет ничего удивительного, что кто-то постоянно пытается расшатать команду и повлиять на нее извне. Не знаю, кому это на руку, но кто-то постоянно нагнетает негатив вокруг нашей команды.

    – Психологически это давит на игроков и тренеров?

    – Трудно сказать за всех, но на меня это никак не давит.

    Источник: Sport24

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    06.03.2018 01:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 марта 2018, 11:54

      Не шатался бы, так и не раскачивалиб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 10:45

      а вы не обращайте внимание на всякую чушь да и все.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 10:08

      Не верьте желтой прессе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      spar57 6 марта 2018, 07:36

      Главное, чтобы в команде была дружеская и рабочая атмосфера. А то, что пишут СМИ о Спартаке, это не так важно. Им тоже на хлеб с маслом надо зарабатывать, хотя бы таким способом. "Бомбы" и сенсации сейчас в чести.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 марта 2018, 05:36

      И это правда.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 6 марта 2018, 05:15

      журналюги не знают что писать вот и мульку разную пишут

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