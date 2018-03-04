Кроос и Модрич вернулись к тренировкам в «Реале». Матч с «ПСЖ» – послезавтра

Ну явно в лучшем случае будут лишь на скамейке начинать.. хотя оба очень нужны... Не представляю в центре против псж иско. каземиро и ковачича.. Модрич точно нужен..
Пресс-служба «Реала» сообщила о возвращении полузащитников Тони Крооса и Луки Модрича к тренировкам основного состава.
Оба игрока испытывали проблемы с мышцами ног.
Во вторник подопечные Зинедина Зидана сыграют на выезде против «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой сливочных со счетом 3:1.
Ранее сообщалось, что в Париже может сыграть ранее травмированный защитник Марсело.