Кроос и Модрич вернулись к тренировкам в «Реале». Матч с «ПСЖ» – послезавтра

Пресс-служба «Реала» сообщила о возвращении полузащитников Тони Крооса и Луки Модрича к тренировкам основного состава.

Оба игрока испытывали проблемы с мышцами ног.

Во вторник подопечные Зинедина Зидана сыграют на выезде против «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой сливочных со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что в Париже может сыграть ранее травмированный защитник Марсело.