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    Кроос и Модрич вернулись к тренировкам в «Реале». Матч с «ПСЖ» – послезавтра

    Пресс-служба «Реала» сообщила о возвращении полузащитников Тони Крооса и Луки Модрича к тренировкам основного состава.

    Оба игрока испытывали проблемы с мышцами ног.

    Во вторник подопечные Зинедина Зидана сыграют на выезде против «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой сливочных со счетом 3:1.

    Ранее сообщалось, что в Париже может сыграть ранее травмированный защитник Марсело.

    Источник: ФК «Реал»

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    04.03.2018 17:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 5 марта 2018, 14:03

      Ну явно в лучшем случае будут лишь на скамейке начинать.. хотя оба очень нужны... Не представляю в центре против псж иско. каземиро и ковачича.. Модрич точно нужен..

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 4 марта 2018, 20:40

      псж, только победа!

      -1
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