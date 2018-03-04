Погребняк – в стартовом составе «Тосно» на матч со «СКА-Хабаровском»

Значит, Тосно не забьет.
Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровска» и «Тосно» на матч 21-го тура чемпионата России.
Напомним, встреча между командами пройдет сегодня в Хабаровске и начнется в 11:00 по московскому времени.
СКА-Хабаровск: Довбня, Баляйкин, Тубич, Богаев, Карпов, Никифоров, Самсонов, Кабутов, Карасев, Федотов, Секульски.
Тосно: Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Жигулев, Нуну Роша, Полетанович, Погребняк.
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