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    Погребняк – в стартовом составе «Тосно» на матч со «СКА-Хабаровском»

    Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровска» и «Тосно» на матч 21-го тура чемпионата России.

    Напомним, встреча между командами пройдет сегодня в Хабаровске и начнется в 11:00 по московскому времени.

    СКА-Хабаровск: Довбня, Баляйкин, Тубич, Богаев, Карпов, Никифоров, Самсонов, Кабутов, Карасев, Федотов, Секульски.

    Тосно: Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Жигулев, Нуну Роша, Полетанович, Погребняк.

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    Источник: РПЛ

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    04.03.2018 10:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 марта 2018, 12:25

      Значит, Тосно не забьет.

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