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    Директор «Амкара»: «Зенит» просто не привык, когда его судят по правилам»

    Исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов после матча 21 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:0) прокомментировал работу судьи Владимира Сельдякова. У функционера нет вопросов к арбитру.

    «Возможно, претензии «Зенита»’связаны с тем, что когда команда играет дома, ее не всегда судят настолько по правилам, как сегодня судил Сельдяков. Он, на мой взгляд, отработал так, как написано в правилах игры: если надо показать желтую, он ее и показывает, а не говорит на словах.

    Вспомните, у нас было два нарушения, и он сразу же показал две карточки. Потому что это нарушение. Точно такой же подход и к футболистам «Зенита». Сельдяков просто судил обе команды одинаково.

    Считаю, что Сельдяков отработал по правилам. Просто правила эти были принесены к обеим командам. Это то, что хотелось бы видеть в каждом матче. А «Зенит» к судейству по правилам просто не привык. Скорее всего, шум именно из-за этого», – сказал Маслов.

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини назвал судью лучшим.

    Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2018 23:06
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    Комментарии32
    ...
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      Рейтинг: +11240

      alp 4 марта 2018, 12:34

      "директор? да пошел ты в ж@пу директор!"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 4 марта 2018, 12:32

      амкару надо техническое поражение разок впердолить, чтобы **** научились наконец в футбол играть а не валятся по всему полю симулировать и тянуть время

      0
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      ...
      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 > alp 4 марта 2018, 12:58

      если вы не заметили, еще в конце там судья Белорукову или кому то там дал вторую желтую карточку, а красную не показал

      0
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      ...
      Рейтинг: +4

      Igor52 > Zenitovets92 4 марта 2018, 13:27

      А смыл ее показывать,когда человек уже за пределами поля и точно не выйдет? Чистая формальность.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4

      Igor52 > alp 4 марта 2018, 13:28

      Любой клуб так бы делал.......Один хрен добавили компенсированных...

      1
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      ...
      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 > Igor52 4 марта 2018, 16:15

      регламент

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 4 марта 2018, 11:30

      напомните-ка мне игры, в которых судьи помогли зениту победить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +528

      Dguffin 4 марта 2018, 11:13

      Если бы судили по правилам, то к моменту удаления Ерохина Амкар уже бы играл ввосьмером.

      Ну и явная симуляция игрока при второй жёлтой Кришито - это по правилам? Когда касание если и было то у стопы, а чувак валяется и держится за колено.
      Клоуны as is.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 марта 2018, 10:06

      правда как она есть!

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2018, 01:46

      То по правилам, то не по правилам. Поэтому страсти и разгорелись. Еще бы команды увел за две петарды, точно Федун бы двойную премию выложил.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 марта 2018, 01:23

      Заткни вонючий хлебальник , насекомое, Зенит всегда судили и судят по правилам

      -2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Zubo 4 марта 2018, 03:02

      Да ладно?))))))))))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 4 марта 2018, 01:22

      Судил одинаково? Тогда за затяжку времени человек 5 амкара надо было удалять... раз по правилам.

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Nekit92 4 марта 2018, 08:07

      И пендаль в ворота Зенита ставить..
      Пиши уж обо всём!

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 марта 2018, 01:20

      Хорошо сказал про спонсоров УЕФА...)))

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 4 марта 2018, 00:41

      Благодаря болельщикам техническое поражение было обеспечено,судья пожалел бомжей и пускай ему спасибо скажут.

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