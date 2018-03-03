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  • Директор «Амкара»: «Зенит» просто не привык, когда его судят по правилам»

Директор «Амкара»: «Зенит» просто не привык, когда его судят по правилам»

3 марта 2018, 23:06
34

Исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов после матча 21 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:0) прокомментировал работу судьи Владимира Сельдякова. У функционера нет вопросов к арбитру.

«Возможно, претензии «Зенита»’связаны с тем, что когда команда играет дома, ее не всегда судят настолько по правилам, как сегодня судил Сельдяков. Он, на мой взгляд, отработал так, как написано в правилах игры: если надо показать желтую, он ее и показывает, а не говорит на словах.

Вспомните, у нас было два нарушения, и он сразу же показал две карточки. Потому что это нарушение. Точно такой же подход и к футболистам «Зенита». Сельдяков просто судил обе команды одинаково.

Считаю, что Сельдяков отработал по правилам. Просто правила эти были принесены к обеим командам. Это то, что хотелось бы видеть в каждом матче. А «Зенит» к судейству по правилам просто не привык. Скорее всего, шум именно из-за этого», – сказал Маслов.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини назвал судью лучшим.

Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь
Комментарии (34)
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DOCTOR PENALTY
1520107905
Лаконично. Жму руку Денис!
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Татарин за ЦСКА
1520107943
В последнее время,кстати,Зенит играет по всем правилам и точно не заметно,что бы судьи его тянули.Возможно господин Маслов про прошлое Зенита говорит!!!!
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VVM1964
1520108244
Смелое заявление , но не безосновательное .
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Александ1982
1520108497
прав директор, сколько можно тащить газмяс !!привыкли что им не свистят!!!!
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порт
1520111326
Глупое заявление.
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Павел Амурский
1520111374
Какая ахинея, судья был совершенно неквалифицированный, что можно ожидать от зажравшегося полковника.
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Zenmaster
1520112234
С начала 2000-х Зенит играет в Еврокубках(17место среди лучших) -- поэтому как играть и судить по правилам хорошо знает !!! А вот Маслов и Сельдяков -- про них только слышали ! За такое судейство в Европе назначают судебное расследование -- как минимум понижение квалификации и пару лет в низах !!! Адекватные болелы знают , что Зенит судьи никогда не тянули и не тянут -- работа с судьями это Московская фишка !!! Это Амкар привык , что за грубость и хамство им весь первый тайм только пальчиком грозили ( в Европе они уже ирали бы в 9-ом -- за срыв атак , разговоры с судьёй и удары по ногам сзади !) Всем честным и не предвзятым понятно -- Амкар сам не играл и другим не дал -- Сельдяков(просто не имеет права обслуживать игры высшей лиги и линейные тоже ) т.к. о правилах имеют слабое представление !!! Такие вот уроды ломают игру ! Слабаки превозносятся , а сильные обливаются грязью !
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Сержтир
1520113297
Благодаря болельщикам техническое поражение было обеспечено,судья пожалел бомжей и пускай ему спасибо скажут.
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Zubo
1520115836
Заткни вонючий хлебальник , насекомое, Зенит всегда судили и судят по правилам
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alp
1520156096
"директор? да пошел ты в ж@пу директор!"
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