Директор «Амкара»: «Зенит» просто не привык, когда его судят по правилам»

Исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов после матча 21 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:0) прокомментировал работу судьи Владимира Сельдякова. У функционера нет вопросов к арбитру.

«Возможно, претензии «Зенита»’связаны с тем, что когда команда играет дома, ее не всегда судят настолько по правилам, как сегодня судил Сельдяков. Он, на мой взгляд, отработал так, как написано в правилах игры: если надо показать желтую, он ее и показывает, а не говорит на словах.

Вспомните, у нас было два нарушения, и он сразу же показал две карточки. Потому что это нарушение. Точно такой же подход и к футболистам «Зенита». Сельдяков просто судил обе команды одинаково.

Считаю, что Сельдяков отработал по правилам. Просто правила эти были принесены к обеим командам. Это то, что хотелось бы видеть в каждом матче. А «Зенит» к судейству по правилам просто не привык. Скорее всего, шум именно из-за этого», – сказал Маслов.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини назвал судью лучшим.

Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох