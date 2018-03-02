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    Канунников покинул «Рубин» из-за смены юридического статуса клуба

    Гендиректор «Рубина» Рустам Саяхов рассказал о расторжении контракта с нападающим Максимом Канунниковым.

    «Мы расторгли контракт с Канунниковым по обоюдному согласию.

    В связи с тем, что клуб сейчас проходит реорганизацию формы собственности и до завершения контракта Максима осталось три месяца, мы пришли к общему мнению о том, что это решение устроит обе стороны.

    Нам действительно жаль расставаться с Максимом, который за годы выступления в «Рубине» себя настоящим профессионалом, отдающим себя на поле без остатка.

    Он по праву завоевал любовь и признательность наших болельщиков, но такова футбольная жизнь.

    Мы желаем Максиму дальнейшей успешной карьеры и попадания в сборную России на предстоящий чемпионат мира», – сказал представитель клуба.

    Ситуацию прокомментировало издание «БИЗНЕС Online».

    «Рубин» проводит процедуру по смене юридического статуса и в последние месяцы в клубе переписывают контракты с игроками, которые заключали соглашения с клубом в статусе МАУ (муниципальное автономное учреждение). То есть, действующие контракты никак не меняются по содержанию: сроки, суммы и прочие детали неизменны, меняется только статус работодателя. Поэтому почти все игроки без проблем пошли навстречу клубу и перезаключили контракты с клубом в новом юридическом статусе.

    По логике стороны Канунникова, если «Рубин» с муниципальным статусом прекращает существование, то соответственно игрок может стать свободным агентом. Футболист то ли сам, то ли под влиянием агента не был заинтересован в том, чтобы дальше играть в «Рубине». Потому клуб принял решение расторгнуть контракт с Канунниковым за три месяца до его истечения», – говорится в заметке редакции.

    Сообщалось об интересе к 26-летнему футболисту со стороны «СКА-Хабаровск». Клуб подтвердил факт переговоров.

    Источник: ФК «Рубин»

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    02.03.2018 18:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 3 марта 2018, 10:45

      ...ну теперь Канунников, точно,кандидат в сборную. Слава Богу,что ушёл из РУБИНа, даже легче стало.Скатертью дорожка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma 2 марта 2018, 21:06

      Рубин сменил ориентацию и их пути с Канунниковым разошлись...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 20:30

      Это не причина.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 2 марта 2018, 20:09

      Жизнь покажет,прав-ли был твой агент.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 марта 2018, 19:48

      Молодетц!!! Отличный выбор!!!

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Nerlinger 2 марта 2018, 21:39


      В ФНЛ метит!!

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