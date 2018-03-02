Канунников покинул «Рубин» из-за смены юридического статуса клуба

Гендиректор «Рубина» Рустам Саяхов рассказал о расторжении контракта с нападающим Максимом Канунниковым.

«Мы расторгли контракт с Канунниковым по обоюдному согласию.

В связи с тем, что клуб сейчас проходит реорганизацию формы собственности и до завершения контракта Максима осталось три месяца, мы пришли к общему мнению о том, что это решение устроит обе стороны.

Нам действительно жаль расставаться с Максимом, который за годы выступления в «Рубине» себя настоящим профессионалом, отдающим себя на поле без остатка.

Он по праву завоевал любовь и признательность наших болельщиков, но такова футбольная жизнь.

Мы желаем Максиму дальнейшей успешной карьеры и попадания в сборную России на предстоящий чемпионат мира», – сказал представитель клуба.

Ситуацию прокомментировало издание «БИЗНЕС Online».

«Рубин» проводит процедуру по смене юридического статуса и в последние месяцы в клубе переписывают контракты с игроками, которые заключали соглашения с клубом в статусе МАУ (муниципальное автономное учреждение). То есть, действующие контракты никак не меняются по содержанию: сроки, суммы и прочие детали неизменны, меняется только статус работодателя. Поэтому почти все игроки без проблем пошли навстречу клубу и перезаключили контракты с клубом в новом юридическом статусе.

По логике стороны Канунникова, если «Рубин» с муниципальным статусом прекращает существование, то соответственно игрок может стать свободным агентом. Футболист то ли сам, то ли под влиянием агента не был заинтересован в том, чтобы дальше играть в «Рубине». Потому клуб принял решение расторгнуть контракт с Канунниковым за три месяца до его истечения», – говорится в заметке редакции.

Сообщалось об интересе к 26-летнему футболисту со стороны «СКА-Хабаровск». Клуб подтвердил факт переговоров.