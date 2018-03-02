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    «Рубин» не подпишет Бухарова в текущем сезоне

    Руководство «Рубин» отказалось от покупки Александра Бухарова как минимум до конца сезона. Об этом сообщило издание «БИЗНЕС Online».

    «Рубин» не планирует подписывать контракт и заявлять Бухарова в этом сезоне. В клубе следят за состоянием футболиста, держат с ним контакт, но до лета не собираются его приглашать его.

    В «Рубине» примут решение о подписании Бухарова только после того, как игрок полностью восстановится от травмы в следующее межсезонье. Разумеется, в «Рубине» готовы дать игроку возможность тренироваться и поддерживать форму. Но о контракте с Бухаровым этой весной речи не идет», – говорится в заметке редакции.

    В феврале 32-летний форвард расторг контракт с «Ростовом», за который выступал на протяжении трех с половиной лет.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    02.03.2018 18:45
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