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Кураньи хочет помочь сборной Панамы на чемпионате мира-2018

2 марта 2018, 06:15
1

Экс-форвард московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал о том, в каком качестве планирует посетить предстоящий чемпионат мира-2018, который состоится летом в России.

— Летом в России состоится чемпионат мира по футболу. Ждете этого события?

— Это очень крупное событие, все с нетерпением ждут чемпионата мира в России. Думаю, ваша страна отлично справится с организацией мундиаля. Уверен, все будут рады посетить этот турнир.

— У вас есть панамские корни — сборная этой страны впервые примет участие в ЧМ. Ранее вы говорили, что собираетесь приехать на мундиаль, чтобы помочь панамской команде…

— Да, конечно. У меня много друзей, выступающих за национальную сборную Панамы. Я буду счастлив помочь им в России, если у них возникнут какие-то вопросы.

— Могли бы войти в их тренерский штаб в качестве консультанта?

— Во время чемпионата я буду работать на немецкое телевидение. Это будет моей главной работой. Безусловно, если у меня будет время и если Панаме понадобится моя помощь, я постараюсь сделать все, чтобы помочь им.

— Какой вопрос о России вам чаще всего задают в Германии?

— Мне задают много вопросов, но, на мой взгляд, наиболее важный из них мне не так давно задал ассистент главного тренера сборной Германии. Они размышляли о размещении команды во время чемпионата мира. Думали, где базироваться команде: в Москве или в Сочи. Он спрашивал меня о погоде, городе, бытовых вопросах — вообще обо всем. Я рассказал ему все, что знал. В итоге они решили остановить свой выбор на Москве.

— Получается, что сборная Германии будет базироваться в Москве, потому что вы им так посоветовали?

— Конечно (смеется).

Источник: Известия
Чемпионат мира Панама Германия Кураньи Кевин
Комментарии (1)
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zigbert
1519981721
Вот так работа на немецком телевидении,окажет безвозмездную помощь сборной Панамы.
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