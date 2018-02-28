Зидан назвал поражение от «Эспаньола» незаслуженным результатом

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итог матча 26-го тура Примеры, в котором его команда уступила «Эспаньолу» (0:1).

Для мадридского клуба это поражение стало первым с 2007 года от каталонцев.

«Реалу» не хватило всего понемногу. Мы очень хорошо стартовали в первом тайме, имели несколько моментов, но не смогли отличиться. Мы не смогли найти свою игру во втором тайме.

Мы не заслужили этого поражения, оно очень болезненное. У «Эспаньола» было очень мало моментов. Это плохой результат», – сказал Зидан.