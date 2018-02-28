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  • Зидан назвал поражение от «Эспаньола» незаслуженным результатом

Зидан назвал поражение от «Эспаньола» незаслуженным результатом

28 февраля 2018, 01:34
15

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итог матча 26-го тура Примеры, в котором его команда уступила «Эспаньолу» (0:1).

Для мадридского клуба это поражение стало первым с 2007 года от каталонцев.

«Реалу» не хватило всего понемногу. Мы очень хорошо стартовали в первом тайме, имели несколько моментов, но не смогли отличиться. Мы не смогли найти свою игру во втором тайме.

Мы не заслужили этого поражения, оно очень болезненное. У «Эспаньола» было очень мало моментов. Это плохой результат», – сказал Зидан.

Источник: Marca
Испания. Примера Эспаньол Реал Зидан Зинедин
Комментарии (15)
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GeorgeXIII
1519774746
******** мне ставку
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ribavadim
1519780485
Да-а-а, это второй хороший промах подряд.Ставил на ничью( первый на Кёльне против Ляйпцига),то же самое...
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anri1703
1519783271
остаюсь при своем у псж хорошие шанс пройти реал
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sidul1
1519786070
Сегодня Реал и ЦСКА дали кому то заработать.
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Патронташ
1519792997
Как то в этом сезоне у Зидана сплошь и рядом незаслуженные поражения.Страшно подумать на каком месте Реал будет когда еще заслуженные поражения пойдут.
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la verdad
1519793943
Не первый раз в этом сезоне Реал платит за недооценку соперника! Это какая-то новая фишка Зидана...
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Jenea83
1519794621
И результат плохой и тренер плохой. Реал в этом году редко показывает ту игру что все привыкли видеть.
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kella
1519795351
Это плохой результат», – сказал Зидан. А мне нравится, - ставка сыграла!
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petr69
1519801515
Поражение носит имя Зидан.Не первое такого рода
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Schicko
1519831624
Ребята, а вы матч смотрели? Реал играл вторым составом (без КР, Модрича, Крооса, Каземиро, Марсело, Карвахаля, Бензема)... Никакого отношения к основе Реала Мадрид этот матч не имел... Это равносильно сказать, что у Барсы проблемы в нападении, если тройка из их кантеры не забьет ни одного гола условной Валенсии...
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