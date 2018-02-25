Серия А. «Кротоне» в большинстве не смог обыграть СПАЛ

В матче 26-го тура чемпионата Италии СПАЛ в гостях обыграл «Кротоне» со счетом 3:2.

На 82-й минуте матча при счете 3:1 в пользу СПАЛа был удален хавбек гостей Паскуале Скьяттарелла. «Кротоне» остался в большинстве, но сумел отыграть только один мяч.

СПАЛ набрал 20 очков и остался 18 строчке в таблице, «Кротоне» идет строчкой выше с 21 очком,

Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур

Кротоне – СПАЛ – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Антенуччи, 37; 1:1 – Будимир, 49; 1:2 – Симич, 51; 1:3 – Палоски, 60; 2:3 – Буимир, 86.

Удаление: нет – Скьяттарелла, 82.

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