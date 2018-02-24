Бернардески не поможет «Ювентусу» в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески, вероятнее всего, не сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Сообщается, что травма колена, которую футболист получил во встрече 25-го тура Серии А против «Торино» (1:0), достаточно серьезна. Отмечается, что из-за опухоли врачи до сих пор не могут провести полное обследование.

Поединок «Тоттенхэм» – «Ювентус» состоится в среду, 7 марта в Лондоне. В первом матче была зафиксирована ничья со счетом 2:2.