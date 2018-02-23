«Рубин» зимой заработал 14 миллионов. Это наивысший показатель в РФПЛ

Топ клубы зарабатывают не распродажей игроков . До них российским клубам как до луны пешком.Если посчитать , за сколько купили и за сколько продали , плюс инфляция , то будут в большём минусе.
Казанский «Рубин» во время зимнего трансферного окна заработал на продаже футболистов 14 миллионов евро. Наибольшую прибыль казанцам принес трансфер защитника Морица Бауэра в «Сток Сити» (6,2 миллиона).
Отметим, что «Рубин» зимой заработал больше всех среди клубов РФПЛ.
На данный момент казанская команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Все зимние трансферы РФПЛ в одном месте