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    «Рубин» зимой заработал 14 миллионов. Это наивысший показатель в РФПЛ

    Казанский «Рубин» во время зимнего трансферного окна заработал на продаже футболистов 14 миллионов евро. Наибольшую прибыль казанцам принес трансфер защитника Морица Бауэра в «Сток Сити» (6,2 миллиона).

    Отметим, что «Рубин» зимой заработал больше всех среди клубов РФПЛ.

    На данный момент казанская команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    Все зимние трансферы РФПЛ в одном месте

    Источник: Sport24

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    23.02.2018 20:48
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 25 февраля 2018, 08:27

      Топ клубы зарабатывают не распродажей игроков . До них российским клубам как до луны пешком.Если посчитать , за сколько купили и за сколько продали , плюс инфляция , то будут в большём минусе.

      0
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      Рейтинг: +240

      gambler35 24 февраля 2018, 17:36

      Как говорил кот Матроскин, прежде чем продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 12:00

      Продавать с хорошей выгодой - это одно,но теперь нужно усиление.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 09:24

      так после того сколько потратил Рубин на них всех в свое время это копейки и клуб можно сказать остался в убытке.

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      Рейтинг: +404

      tilham 23 февраля 2018, 23:19

      ТЕПЕРЬ БУДЕМ ИГРАТЬ ВТОРЫМ СОСТАВОМ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 23 февраля 2018, 23:10

      Да ,но сколько перед этим потратил.Ведь часть футболистов ушли по окончанию контракта ,бесплатно. Сонг и М Вилла.

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 23 февраля 2018, 22:22

      и теперь главный арендатор РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 23 февраля 2018, 22:08

      бауэр крутой чувак, как и жонатас

      0
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      Рейтинг: +819

      diktatop 23 февраля 2018, 21:59

      ПО ИТОГУ -30 ЛЯМОВ ПОЛУЧИЛОСЬ)))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 21:03

      Какая прибыль? Закрыли долги разворованные предшественниками. Прибыль, а играть кому?

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