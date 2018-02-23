«Рубин» зимой заработал 14 миллионов. Это наивысший показатель в РФПЛ

Казанский «Рубин» во время зимнего трансферного окна заработал на продаже футболистов 14 миллионов евро. Наибольшую прибыль казанцам принес трансфер защитника Морица Бауэра в «Сток Сити» (6,2 миллиона).

Отметим, что «Рубин» зимой заработал больше всех среди клубов РФПЛ.

На данный момент казанская команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Все зимние трансферы РФПЛ в одном месте