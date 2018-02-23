Лунев: «Будем играть в футбол с «РБ Лейпцигом»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. «Зенит» сыграет с «РБ Лейпцигом».

«Что думаю о сопернике? Будем играть в футбол. Лично я с немецкими клубами не пересекался в официальных матчах. Только на сборах встречался с «Айнтрахтом» в контрольной игре. Но тем интереснее», – сказал Лунев.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоялась сегодня. «Локомотив» сыграет с «Атлетико», ЦСКА – с «Лионом».