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    Лунев: «Будем играть в футбол с «РБ Лейпцигом»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. «Зенит» сыграет с «РБ Лейпцигом».

    «Что думаю о сопернике? Будем играть в футбол. Лично я с немецкими клубами не пересекался в официальных матчах. Только на сборах встречался с «Айнтрахтом» в контрольной игре. Но тем интереснее», – сказал Лунев.

    Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоялась сегодня. «Локомотив» сыграет с «Атлетико», ЦСКА – с «Лионом».

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.02.2018 16:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 23 февраля 2018, 18:44

      да ладно...а я думал вы в покер рубиться будите...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 17:39

      Придется тебе постараться, Андрей, быки - это тебе не Келтик. Носятся как бешенные и все время лупят по воротам.

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 февраля 2018, 16:36

      Наполи, наверное, поплатился за излишнюю самоуверенность, надеюсь Зенит такого не допустит!!! Хорошая команда у Лейпцига!

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