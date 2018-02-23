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    Промес — Депаю: «Что я знаю о ЦСКА? Мы выше в таблице, бро»

    В 1/8 финала Лиги Европы «Лион» сыграет с ЦСКА. Нападающий французского клуба Мемфис Депай в твиттере спросил у хавбека «Спартака» Квинси Промеса, что он знает о ЦСКА.

    – Что ты знаешь о ЦСКА?

    – Мы выше в таблице, бро.

    Промес и Депай знакомы по выступлениям за сборную Голландии.

    Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоялась сегодня. «Локомотив» сыграет с «Атлетико», «Зенит» – с «РБ Лейпцигом».

    Источник: Twitter

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    23.02.2018 16:12
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +255

      aleksander 25 февраля 2018, 10:34

      зато по полной обосрались с Атлетико Б как на поле так и за его пределами!!! позорники!!! тебе бы шоколадка вообще молчать раздул из себя недозвезду, а сам пустышка!!!!

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 февраля 2018, 05:39

      "Мы раньше них из ЛЕ вылетели, бро."

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 23 февраля 2018, 23:05

      Сомневаюсь,что именно бро сказано было))сленг наркоманско-малолеточный вряд ли будет взрослый игрок сборной употреблять ,а автор новости вполне )

      0
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      Рейтинг: +288

      фантоци 23 февраля 2018, 20:33

      Достал этот выскочка

      2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 23 февраля 2018, 19:00

      И вас уже нет в турнире...

      1
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 23 февраля 2018, 18:40

      Не превращайся в Дюбу!!!А то следующий твой клуб будет Арсенал,только тульский...бро.Шутник!Лучше бы ты вчера на поле показывал свой уровень

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 18:40

      понты из Промеса так и прут а в важных еврокубковых матчах бледная тень.

      11
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      Рейтинг: +2509

      panmon 23 февраля 2018, 18:39

      Отлично ответил. Ничем не помог, просто констатировал факт.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 23 февраля 2018, 18:38

      Пфф олень , нулевка, пустота

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 февраля 2018, 17:50

      А в ЛЕ вы никто! А ЦСКА еще и ЛИОН сделает! Вот тогда пообщаетесь!

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