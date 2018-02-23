Промес — Депаю: «Что я знаю о ЦСКА? Мы выше в таблице, бро»

В 1/8 финала Лиги Европы «Лион» сыграет с ЦСКА. Нападающий французского клуба Мемфис Депай в твиттере спросил у хавбека «Спартака» Квинси Промеса, что он знает о ЦСКА.

– Что ты знаешь о ЦСКА?

– Мы выше в таблице, бро.

Промес и Депай знакомы по выступлениям за сборную Голландии.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоялась сегодня. «Локомотив» сыграет с «Атлетико», «Зенит» – с «РБ Лейпцигом».