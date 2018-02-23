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    Бухаров пожелал «Ростову» удачи

    Нападающий Александр Бухаров, который покинул накануне «Ростов», пожелал своей бывшей команде успеха в оставшихся матчах сезона.

    «Дорогие болельщики футбольного клуба «Ростов», хочу поблагодарить вас за это замечательное время, проведенное в Ростове-на-Дону.

    За 3,5 года мы вместе с вами пережили много славных моментов, которые останутся в моем сердце навсегда. Спасибо вам за невероятную поддержку, я ее не забуду.

    Желаю «Ростову» удачи и новых гениальных побед», — написал Бухаров в инстаграме.

    Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Бухаровым считается казанский «Рубин».

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    Источник: Instagram

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    23.02.2018 07:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1297

      compka 24 февраля 2018, 05:19

      в Рубин 2.0 ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 24 февраля 2018, 01:28

      Никогда не верил и уже не поверю в такие шаблонные слова беженцев..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 23 февраля 2018, 13:10

      Взаимно, удачи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 23 февраля 2018, 12:23

      Очень жаль... Спасибо, Александр!
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +943

      Riot Zero 23 февраля 2018, 11:05

      И тебе удачи Буха, спасибо за игру в Ростове.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 февраля 2018, 10:07

      Молодец, А. Бухаров, но не надо было уходить из Рубина, это была ошибка.

      0
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      Рейтинг: +29

      WildSvenBLR 23 февраля 2018, 08:58

      Все дороги ведут к Бердыеву)

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 23 февраля 2018, 08:48

      И тебе спасибо, Саня!

      2
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