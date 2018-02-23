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Бухаров пожелал «Ростову» удачи

23 февраля 2018, 07:17
7

Нападающий Александр Бухаров, который покинул накануне «Ростов», пожелал своей бывшей команде успеха в оставшихся матчах сезона.

«Дорогие болельщики футбольного клуба «Ростов», хочу поблагодарить вас за это замечательное время, проведенное в Ростове-на-Дону.

За 3,5 года мы вместе с вами пережили много славных моментов, которые останутся в моем сердце навсегда. Спасибо вам за невероятную поддержку, я ее не забуду.

Желаю «Ростову» удачи и новых гениальных побед», — написал Бухаров в инстаграме.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Бухаровым считается казанский «Рубин».

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Публикация от text (@bukharov11)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ростов Бухаров Александр
Комментарии (7)
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Ще Гевара
1519364897
И тебе спасибо, Саня!
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WildSvenBLR
1519365532
Все дороги ведут к Бердыеву)
Ответить
vladimir-7
1519369636
Молодец, А. Бухаров, но не надо было уходить из Рубина, это была ошибка.
Ответить
Par Mezan
1519377802
Очень жаль... Спасибо, Александр! РОСТСЕЛЬМАШ!!!
Ответить
Axe111
1519380654
Взаимно, удачи
Ответить
Таганский
1519424899
Никогда не верил и уже не поверю в такие шаблонные слова беженцев..
Ответить
compka
1519438757
в Рубин 2.0 ?
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