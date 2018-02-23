Бухаров пожелал «Ростову» удачи

Нападающий Александр Бухаров, который покинул накануне «Ростов», пожелал своей бывшей команде успеха в оставшихся матчах сезона.
«Дорогие болельщики футбольного клуба «Ростов», хочу поблагодарить вас за это замечательное время, проведенное в Ростове-на-Дону.
За 3,5 года мы вместе с вами пережили много славных моментов, которые останутся в моем сердце навсегда. Спасибо вам за невероятную поддержку, я ее не забуду.
Желаю «Ростову» удачи и новых гениальных побед», — написал Бухаров в инстаграме.
Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Бухаровым считается казанский «Рубин».
Источник: Instagram