Селихов, Боккетти, Ханни – в основе «Спартака» на матч с «Атлетиком»

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между баскским «Атлетиком» и московским «Спартаком».

«Атлетик»: Эррерин, Леке, Этчейта, Альварес, Саборит, Рико, Иттураспе, Де Маркос, Гарсия, Сусаета, Уильямс.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски, Комбаров, Зобнин, Глушаков, Пашалич, Ханни, Промес, Адриано.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча, который начнется на «Сан Мамес Баррия» (Бильбао) в 23:05 по Москве.

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