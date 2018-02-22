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    Селихов, Боккетти, Ханни – в основе «Спартака» на матч с «Атлетиком»

    Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между баскским «Атлетиком» и московским «Спартаком».

    «Атлетик»: Эррерин, Леке, Этчейта, Альварес, Саборит, Рико, Иттураспе, Де Маркос, Гарсия, Сусаета, Уильямс.

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски, Комбаров, Зобнин, Глушаков, Пашалич, Ханни, Промес, Адриано.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча, который начнется на «Сан Мамес Баррия» (Бильбао) в 23:05 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    22.02.2018 22:04
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +876

      movie 23 февраля 2018, 00:27

      Промеса надо было менять, а не Хани

      0
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    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 22 февраля 2018, 23:37

      Спартак специально ЛЕ сливает чтобы чемпионом стать ;)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 22 февраля 2018, 23:06

      Опять Спартак к Лиге Европы несерьёзно....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 22 февраля 2018, 23:01

      будем надеяться что коррективы дадут результат

      1
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 22 февраля 2018, 22:52

      середину насытил...чтобы не раскатали..
      задача не обосратся на выезде а не три банки вкатить!(дай бог если я ошибаюсь и Каррера что то заумно-хитрое придумал)
      но как играли в Мск...с таким желанием в ЛЕ делать нечего...дети на трибунах от холода бегали активней чем наши чемпионы!!!
      Дай бог 0-3 сегодня,но чтобы забивать надо атаковать...
      а парни чувствую опустили руки...
      при любом раскладе СПАРТАК МОСКВА мы с тобой в жару и стужу!
      Сделайте чудо!

      3
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 22 февраля 2018, 22:39

      Тренер у Спаратка самодурок... Вылет спаратка целиком заслуга тренера.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +876

      movie > Gorasul 22 февраля 2018, 23:07

      и минусовать не правильно, и плюсовать не хочется. но мысль верная

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 февраля 2018, 22:34

      Будет чудо или нет-посмотрим! Но если Спартак дальше не пройдет, то хотелось бы, чтобы игроки показали достойную игру и бились за победу! Тогда никто не бросит в их "огород" камень!

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 22 февраля 2018, 22:33

      Связка Боккетти - Таски не выглядит более надёжной, чем Кутепов - Таски, отсюда и Пашалич, чтоб центр насытить, дабы семерочку нам опять не отгрузили, имхо. Жду связку Максимович - Петкович в первом матче РФПЛ, если сегодня оборона опять спрос на валидол подстегнет.

      6
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 22 февраля 2018, 22:26

      Да, странно почему Пашалич,а не Зе. Но это видимо будет Джокер на 2 тайм

      4
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      Рейтинг: +876

      movie 22 февраля 2018, 22:13

      Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски, (Зобнин, ему без разницы где играть),
      Глушаков, Фернандо, Ханни, Промес, Адриано, Зе Луиш.
      Это мой вариант

      2
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      Рейтинг: +876

      movie > VVM1964 23 февраля 2018, 00:10

      но свои плоды приносит пока, вперед Спартак

      0
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