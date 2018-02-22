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  • Селихов, Боккетти, Ханни – в основе «Спартака» на матч с «Атлетиком»

Селихов, Боккетти, Ханни – в основе «Спартака» на матч с «Атлетиком»

22 февраля 2018, 22:04
20

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между баскским «Атлетиком» и московским «Спартаком».

«Атлетик»: Эррерин, Леке, Этчейта, Альварес, Саборит, Рико, Иттураспе, Де Маркос, Гарсия, Сусаета, Уильямс.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски, Комбаров, Зобнин, Глушаков, Пашалич, Ханни, Промес, Адриано.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча, который начнется на «Сан Мамес Баррия» (Бильбао) в 23:05 по Москве.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Лига Европы Атлетик Спартак Боккетти Сальваторе Селихов Александр Ханни Софьян
Комментарии (20)
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ufos73
1519326453
Опять без Зе ( ведь атаковать надо! Вместо Пашалича в самый раз было бы
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slavа0508
1519326511
Жалко в первом матче не было Селихова и Боккетти,,,посмотрим как они сыграют,,,Удачи Спартаку будем надеется на победу не смотря не на что,,,ЧУДО ты где мы тебя ждём!!!!!!
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DOCTOR PENALTY
1519326683
Надеюсь с составом Каррера не ошибся. Спартак только победа!!!
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insider_retro
1519326788
Сыграть так, что бы потом не было мучительно обидно и досадно!
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movie
1519326817
Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски, (Зобнин, ему без разницы где играть), Глушаков, Фернандо, Ханни, Промес, Адриано, Зе Луиш. Это мой вариант
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oyabun
1519327596
Да, странно почему Пашалич,а не Зе. Но это видимо будет Джокер на 2 тайм
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Eddyson
1519328008
Связка Боккетти - Таски не выглядит более надёжной, чем Кутепов - Таски, отсюда и Пашалич, чтоб центр насытить, дабы семерочку нам опять не отгрузили, имхо. Жду связку Максимович - Петкович в первом матче РФПЛ, если сегодня оборона опять спрос на валидол подстегнет.
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Gorasul
1519328348
Тренер у Спаратка самодурок... Вылет спаратка целиком заслуга тренера.
Ответить
Vlad_Tverskoy
1519329151
середину насытил...чтобы не раскатали.. задача не обосратся на выезде а не три банки вкатить!(дай бог если я ошибаюсь и Каррера что то заумно-хитрое придумал) но как играли в Мск...с таким желанием в ЛЕ делать нечего...дети на трибунах от холода бегали активней чем наши чемпионы!!! Дай бог 0-3 сегодня,но чтобы забивать надо атаковать... а парни чувствую опустили руки... при любом раскладе СПАРТАК МОСКВА мы с тобой в жару и стужу! Сделайте чудо!
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Loxxam
1519331877
Спартак специально ЛЕ сливает чтобы чемпионом стать ;)
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