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    Гончаренко: «Березуцкие еще достаточно сильные игроки. Буду просить их сыграть на чемпионате мира-2018»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что защитники Алексей и Василий Березуцкие еще могут помочь сборной России. Специалист подчеркнул, что попросит 35-летних братьев, которые до сих пор являются достаточно сильными футболистами, выступить на домашнем чемпионате мира.

    Напомним, Василий Березуцкий объявил о приостановлении карьеры в национальной команде в марте 2017 года.

    «И Василий, и Алексей еще достаточно сильные футболисты, которые могут играть на хорошем уровне, на мой взгляд, еще сезона два как минимум. Другое дело, что есть психологическое состояние и когда они не отдохнувшие, то воспринимают по-своему. Но зная Васю, могу сказать, что он в любой момент готов помочь как сборной, так и клубу. Это мое мнение.

    Учитывая, что в сборной тяжелая ситуация с центральными защитниками, буду просить Василия и Алексея о том, чтобы они сыграли на чемпионате мира. Более того, они прекрасно знают о том, что мы хотим продлить с ними контракты на следующий сезон.

    Если я в какой-то мере чем-то недоволен в работе Василия, то я все равно понимаю, что на девяносто пять процентов он действует на достаточно высоком уровне. Несмотря на то, что он часто говорит про свой возраст», – сказал Гончаренко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2018 17:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 февраля 2018, 14:39

      В центре обороны кроме пока травмированного Джикия нет НИКОГО!
      О чём говорить? Кудряшов - не центральный защитник, Кутепов так и не созрел (жаль, Каррере нужен результат, потому тот и полировал лавку), Новосельцев сам себя погубил, усевшись в "золотую клетку", Васин регулярно "косячит".

      И что мы имеет, Станислав Саламович?! А имеем мы то, что в заявку не только братьев Березуцких, но и Игнашевича включать нужно! Или договариваться с Вернблумом и гримировать его под ранее неизвестного игрока-универсала из второй лиги с именем, например, "Иван Сидоров"... Он кроме вратарской позиции любую прикроет. Причём надёжно!

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 21 февраля 2018, 04:29

      РФС платит деньгу клубу за каждого его представителя в сборной. Вот и хочет он сорвать побольше для ЦСКА. Всё равно для сборной ЧМ будет провал , хоть с Березуцким , хоть с Кутеповым , а так хоть поживится бедный ЦСКА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 20 февраля 2018, 20:40

      Угу, уговорщик. Они не дураки в такое мероприятие ввязаться. Лучше об обороне своей команды так волновался.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8027

      nik55 20 февраля 2018, 19:28

      и сам с ними играй

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 февраля 2018, 19:06

      Не надо! Обосремся, (А обосремся точно) всех собак на них повесят. Не надо...Они достаточно послужили и команде и стране...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +510

      Baggio1986 20 февраля 2018, 19:00

      Тут кого не бери,итог ясен) 3 место наше)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +371

      ASG > Baggio1986 20 февраля 2018, 19:17

      4

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 18:40

      да не стоит, они сами так решили и надо их решение уважать.

      4
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 февраля 2018, 18:16

      Будет просить? А что, у нас попадание в сборную определяют сами игроки?

      0
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 20 февраля 2018, 18:07

      Им то может и хочется на ЧМ, только не хочется чтобы гамном поливали потом что практически неизбежно!

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 февраля 2018, 18:05

      Думаю не стоит! Пусть отдыхают, они свое уже отыграли!

      6
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