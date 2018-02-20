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  • Гончаренко: «Березуцкие еще достаточно сильные игроки. Буду просить их сыграть на чемпионате мира-2018»

Гончаренко: «Березуцкие еще достаточно сильные игроки. Буду просить их сыграть на чемпионате мира-2018»

20 февраля 2018, 17:37
14

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что защитники Алексей и Василий Березуцкие еще могут помочь сборной России. Специалист подчеркнул, что попросит 35-летних братьев, которые до сих пор являются достаточно сильными футболистами, выступить на домашнем чемпионате мира.

Напомним, Василий Березуцкий объявил о приостановлении карьеры в национальной команде в марте 2017 года.

«И Василий, и Алексей еще достаточно сильные футболисты, которые могут играть на хорошем уровне, на мой взгляд, еще сезона два как минимум. Другое дело, что есть психологическое состояние и когда они не отдохнувшие, то воспринимают по-своему. Но зная Васю, могу сказать, что он в любой момент готов помочь как сборной, так и клубу. Это мое мнение.

Учитывая, что в сборной тяжелая ситуация с центральными защитниками, буду просить Василия и Алексея о том, чтобы они сыграли на чемпионате мира. Более того, они прекрасно знают о том, что мы хотим продлить с ними контракты на следующий сезон.

Если я в какой-то мере чем-то недоволен в работе Василия, то я все равно понимаю, что на девяносто пять процентов он действует на достаточно высоком уровне. Несмотря на то, что он часто говорит про свой возраст», – сказал Гончаренко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Гончаренко Виктор
Комментарии (14)
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acer2003
1519137637
А их пригласили,?а они отказываются?)) Хотя, они получше,некоторых имеющихся...
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Черкизовский Кот
1519138320
В случае отсутствия Джикии, и при слабых Васине и Кудряшове, Вася ещё может быть полезен, но Лёха в сборной своё уже давно отыграл.
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APchelov
1519138783
С просьбами это к лысому
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Сильвербой
1519139130
Думаю не стоит! Пусть отдыхают, они свое уже отыграли!
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OfaZavr
1519141217
да не стоит, они сами так решили и надо их решение уважать.
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Чикомас
1519142785
Не надо! Обосремся, (А обосремся точно) всех собак на них повесят. Не надо...Они достаточно послужили и команде и стране...
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nik55
1519144089
и сам с ними играй
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Viper for CSKA
1519148400
Угу, уговорщик. Они не дураки в такое мероприятие ввязаться. Лучше об обороне своей команды так волновался.
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нейтральныйкакникто
1519176542
РФС платит деньгу клубу за каждого его представителя в сборной. Вот и хочет он сорвать побольше для ЦСКА. Всё равно для сборной ЧМ будет провал , хоть с Березуцким , хоть с Кутеповым , а так хоть поживится бедный ЦСКА
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cska-62
1519213150
В центре обороны кроме пока травмированного Джикия нет НИКОГО! О чём говорить? Кудряшов - не центральный защитник, Кутепов так и не созрел (жаль, Каррере нужен результат, потому тот и полировал лавку), Новосельцев сам себя погубил, усевшись в "золотую клетку", Васин регулярно "косячит". И что мы имеет, Станислав Саламович?! А имеем мы то, что в заявку не только братьев Березуцких, но и Игнашевича включать нужно! Или договариваться с Вернблумом и гримировать его под ранее неизвестного игрока-универсала из второй лиги с именем, например, "Иван Сидоров"... Он кроме вратарской позиции любую прикроет. Причём надёжно!
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