Гончаренко: «Березуцкие еще достаточно сильные игроки. Буду просить их сыграть на чемпионате мира-2018»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что защитники Алексей и Василий Березуцкие еще могут помочь сборной России. Специалист подчеркнул, что попросит 35-летних братьев, которые до сих пор являются достаточно сильными футболистами, выступить на домашнем чемпионате мира.

Напомним, Василий Березуцкий объявил о приостановлении карьеры в национальной команде в марте 2017 года.

«И Василий, и Алексей еще достаточно сильные футболисты, которые могут играть на хорошем уровне, на мой взгляд, еще сезона два как минимум. Другое дело, что есть психологическое состояние и когда они не отдохнувшие, то воспринимают по-своему. Но зная Васю, могу сказать, что он в любой момент готов помочь как сборной, так и клубу. Это мое мнение.

Учитывая, что в сборной тяжелая ситуация с центральными защитниками, буду просить Василия и Алексея о том, чтобы они сыграли на чемпионате мира. Более того, они прекрасно знают о том, что мы хотим продлить с ними контракты на следующий сезон.

Если я в какой-то мере чем-то недоволен в работе Василия, то я все равно понимаю, что на девяносто пять процентов он действует на достаточно высоком уровне. Несмотря на то, что он часто говорит про свой возраст», – сказал Гончаренко.