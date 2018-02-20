«Барселона» следит за рядом молодых игроков «Аякса»

Скаутская служба «Барселоны» следит за несколькими молодыми игроками «Аякса», сообщает De Telegraaf.

Среди них называются защитник Матейс де Лигт, полузащитники Френки де Йонг, и Донни ван де Бек и нападающий Джастин Клюйверт. Все футболисты были под пристальным вниманием представителя каталонского клуба Хосе Мари Бакеро в выездном матче «Аякса» с «Зволле» (1:0).

Ранее сообщалось, что в услугах Клюйверта заинтересована «Барселона», но сам он не против того, чтобы попробовать силы в английской Премьер-лиге. В текущем сезоне 18-летний футболист провел 20 матчей, в которых забил шесть голов.