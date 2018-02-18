Джано, Джикия, Тимофеев и Тигиев не полетели со «Спартаком» в Бильбао

Четыре футболиста «Спартака» не полетят вместе с командой на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».

Джано, Георгий Джикия, Артем Тимофеев и Георгий Тигиев не полетят вместе со всеми в Бильбао, Сочи и Самару, а продолжат тренировки в Испании. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Напомним, что ответная встреча между «Атлетиком» и «Спартаком» пройдет 22 февраля. Первая игра завершилась поражением россиян со счетом 1:3.