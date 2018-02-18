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    Джано, Джикия, Тимофеев и Тигиев не полетели со «Спартаком» в Бильбао

    Четыре футболиста «Спартака» не полетят вместе с командой на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».

    Джано, Георгий Джикия, Артем Тимофеев и Георгий Тигиев не полетят вместе со всеми в Бильбао, Сочи и Самару, а продолжат тренировки в Испании. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

    Напомним, что ответная встреча между «Атлетиком» и «Спартаком» пройдет 22 февраля. Первая игра завершилась поражением россиян со счетом 1:3.

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.02.2018 21:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 19 февраля 2018, 15:29

      не полетят в Бильбао а останутся в Испании как всегда бомбардир чудит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 февраля 2018, 12:02

      ибо нехер там ловить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 19 февраля 2018, 09:56

      Джано опять в шкафу спрятался?

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 19 февраля 2018, 08:13

      Не брать Реброва и Кутепова. И остальных оставить в Тарасовке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 февраля 2018, 22:06

      По сравнению с первым матчем с Атлетико ,состав надо откорректировать и это задача Карреры.

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 февраля 2018, 21:40

      Хорошо, что Кутепова и Реброва взяли. Привезут в свои ворота ещё пару тройку голов на потеху публике.

      2
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