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    «Спорт-Экспресс»: Селихов провел матч с «Атлетиком» в запасе из-за нарушений дисциплины

    Стала известна причина, по которой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» вратарь московского «Спартака» Александр Селихов провел на скамейке запасных. Дело в нарушении дисциплины.

    Так, футболист опоздал на одно из теоретических занятий, посвященных разбору басков. Кроме того, у Селихова были обнаружены лишние 900 грамм веса.

    В связи с этими факторами главный тренер принял решение в качестве дисциплинарной меры оставить вратаря в запасе.

    «Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2018 00:08
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 18 февраля 2018, 09:06

      Бред

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 17 февраля 2018, 19:51

      Без Амкара нет спортяра.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 17 февраля 2018, 16:04

      Брехня.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      Антимат 17 февраля 2018, 15:55

      У Реброва не хватает 900 грамм, но поставили.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 17 февраля 2018, 14:52

      Просто повезло Сашке.Перед ответным матчем тоже поест на ночь,хотя накормить насильно надо бы Кутепу,Ребра и Комбарика.

      0
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      Рейтинг: +839

      Князев 17 февраля 2018, 14:01

      Соблюдай дисциплину и проигрывай с позорным счётом на своём поле

      0
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      Рейтинг: +195

      Colonist 17 февраля 2018, 13:15

      Отморожу уши назло бабушке! Сами себя наказали!

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 февраля 2018, 12:08

      Что то тут не так,да и 900г. не критический вес.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 февраля 2018, 11:03

      как-то мне не вериться в это, тем более Каррера всегда так с теплотой и добротой относится ко всем игрокам даже накосячившим на поле а тут даже не проступок а так мелочь это опять повод для журналистов внести разброд в команду как и перед началом сезона было.

      6
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 февраля 2018, 11:02

      нужно ставить в состав на такую игру сильнейшего футболиста! По факту, наказали не Селихова, а Спартак в целом. Возможно это и стало одной из причин проигрыша Спартака

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