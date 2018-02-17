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  • «Спорт-Экспресс»: Селихов провел матч с «Атлетиком» в запасе из-за нарушений дисциплины

«Спорт-Экспресс»: Селихов провел матч с «Атлетиком» в запасе из-за нарушений дисциплины

17 февраля 2018, 00:08
40

Стала известна причина, по которой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» вратарь московского «Спартака» Александр Селихов провел на скамейке запасных. Дело в нарушении дисциплины.

Так, футболист опоздал на одно из теоретических занятий, посвященных разбору басков. Кроме того, у Селихова были обнаружены лишние 900 грамм веса.

В связи с этими факторами главный тренер принял решение в качестве дисциплинарной меры оставить вратаря в запасе.

«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Атлетик Спартак Селихов Александр Каррера Массимо
Комментарии (40)
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Павел Амурский
1518815529
Этим он спасся от очередного позора.
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insider_retro
1518815580
Конечно, это дело тренера и правила в команде. Но...
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Vlad_Tverskoy
1518815909
Либо дикая утка Либо жуткое стечение обстоятельст Но в итоге вместо Селихова,вчера с трибун мы наблюдали на подкошенного Реброва... и теперь у нас проблем на много больше чем 900грамм он их что за ночь наел и все пипец,тренер решил что парень жирноват для ЛЕ?))) Бред народ на морозе смотрел порнографию вчера
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anatolich72
1518815929
Чушь полная кто это придумал.
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DOCTOR PENALTY
1518816369
Странный состав на игру, Глушаков психанул во время замены, опять что ли интриги пошли в клубе? Нашли время...
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арейская
1518829882
О, Боже, 900 г лишних, как женщина я это могу понять, это правда, чуть-ли не трагедия, но мальчишке в расцвете лет..., по-моему просто отмазка, там было что-то другое...
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OfaZavr
1518854593
как-то мне не вериться в это, тем более Каррера всегда так с теплотой и добротой относится ко всем игрокам даже накосячившим на поле а тут даже не проступок а так мелочь это опять повод для журналистов внести разброд в команду как и перед началом сезона было.
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zigbert
1518858527
Что то тут не так,да и 900г. не критический вес.
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Антимат
1518872111
У Реброва не хватает 900 грамм, но поставили.
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Сибирь за Спартак
1518872644
Брехня.
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