«Спорт-Экспресс»: Селихов провел матч с «Атлетиком» в запасе из-за нарушений дисциплины

Стала известна причина, по которой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» вратарь московского «Спартака» Александр Селихов провел на скамейке запасных. Дело в нарушении дисциплины.

Так, футболист опоздал на одно из теоретических занятий, посвященных разбору басков. Кроме того, у Селихова были обнаружены лишние 900 грамм веса.

В связи с этими факторами главный тренер принял решение в качестве дисциплинарной меры оставить вратаря в запасе.

«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?