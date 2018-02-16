Каррера объяснил, почему Роша не попал в заявку «Спартака» на матч с «Атлетиком»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (1:3) объяснил отсутствие в заявке команды нападающего Педро Роши.

Ответная игра состоится 22 февраля в Бильбао.

– Почему бразильца не было даже в заявке на матч?

– В заявке Лиги Европы меньше игроков, чем в чемпионате России. Но это не значит, что я на него не рассчитываю.

«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?