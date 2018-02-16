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    Каррера объяснил, почему Роша не попал в заявку «Спартака» на матч с «Атлетиком»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (1:3) объяснил отсутствие в заявке команды нападающего Педро Роши.

    Ответная игра состоится 22 февраля в Бильбао.

    – Почему бразильца не было даже в заявке на матч?

    – В заявке Лиги Европы меньше игроков, чем в чемпионате России. Но это не значит, что я на него не рассчитываю.

    «Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.02.2018 01:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +238

      za logiku 16 февраля 2018, 21:32

      Понеслось был...Каррера уже не люб... Херовые вы фанаты! То тренера в дупло целуют после чемпионства, то после плохой игры выгоняют...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 11:20

      некоторые кадровые перестановки и решения Карреры очень удивляют со знаком минус, лучше бы Реброва не включил.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 февраля 2018, 08:46

      Лучше бы включил его бы вместо -Реброва.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 февраля 2018, 08:43

      Скоро и ты в заявку не попадёшь. Дайте уже нормального русского тренера, а лучше воспитанника Спартака. Или Серегу Семака.

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 16 февраля 2018, 08:05

      На фиг вы его вообще купили

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