Покеттино: «Мы больше заслужили победу против «Ювентуса», чем ничью»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итог первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса» (2:2). Лондонцы, напомним, отыгрались со счета 0:2.

«Феерический матч. Первая десятиминутка была нами провалена, но потом все прошло неплохо. Поздравляю своих футболистов, которые отыгрались с очень неудобного счета. Мы больше заслужили победу, чем ничью», – заявил аргентинец.

Ответная игра на «Уэмбли» состоится 7 марта.