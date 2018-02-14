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    Покеттино: «Мы больше заслужили победу против «Ювентуса», чем ничью»

    Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итог первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса» (2:2). Лондонцы, напомним, отыгрались со счета 0:2.

    «Феерический матч. Первая десятиминутка была нами провалена, но потом все прошло неплохо. Поздравляю своих футболистов, которые отыгрались с очень неудобного счета. Мы больше заслужили победу, чем ничью», – заявил аргентинец.

    Ответная игра на «Уэмбли» состоится 7 марта.

    Источник: BBC

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    14.02.2018 01:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 15 февраля 2018, 16:09

      Юве отошел назад, а Бонуччи как в прошлом году нет, вот и получили 2 гола.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 20:03

      Просто Тоттенхэм не сдался и проявил характер.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20

      PREDATOR 007 14 февраля 2018, 10:47

      Победите... В Англии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 14 февраля 2018, 07:52

      Согласен
      Второй матч исправит этот огрех

      0
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